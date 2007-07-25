آمریکا با تحویل راکتور آب سبک به کره شمالی مخالفت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه "چوسان ایلبو" چاپ کره جنوبی، "کریستوفر هیل"، دستیار وزیرامورخارجه آمریکا و مسئول مذاکرات هسته ای با کره شمالی در کنفرانسی خبری درباره مذاکرات شش جانبه اخیر در پکن گفت: ما توضیح دادیم که زمان مناسب (برای دادن راکتورهای آب سبک) هنگامی است که کره شمالی از این فعالیت هسته ای کثیف بیرون آمده باشد و به پیمان منع گسترش تسلیحات اتمی(ان پی تی) بازگردد.

وی تاکید کرد که دولت آمریکا زمانی با کره شمالی درباره راکتورهای آب سبک مذاکره خواهد کرد که کره شمالی به عضویت ان پی تی بازگردد و تمامی سلاح های کشتار جمعی خود را برچیند.

"کیم کای گوان"، مذاکره کننده هسته ای کره شمالی، این درخواست کشورش را پس از پایان مذاکرات شش جانبه در روز شنبه هفته جاری مطرح کرده بود.

هیل همچنین گفت که آمریکا اجرای کامل توافقنامه خلع سلاح اتمی کره شمالی را که شامل انعقاد پیمان دائم صلح شبه جزیره کره نیز می شود، به سال 2008 موکول کرده است.

به نظر می رسد "جرج بوش"، رئیس جمهور آمریکا قصد دارد پیش از پایان دوره ریاست جمهوری اش اجرای توافقنامه پیچیده خلع سلاح اتمی کره شمالی را تکمیل کند. طبق این توافقنامه که فوریه گذشته بین کشورهای شرکت کننده در مذاکرات شش جانبه به امضا رسید، کره شمالی در ازای دریافت مشوق های اقتصادی و سیاسی از جمله عادی سازی روابط دیپلماتیک با آمریکا و انعقاد قرارداد دائم صلح با کره جنوبی که رسماً به وضعیت مخاصمه بین دو کشور پس از جنگ 53-1953 پایان خواهد داد، زرادخانه هسته ای خود را بر می چیند.

کره شمالی اخیراً در چارچوب همین توافقنامه راکتور اتمی اصلی خود را تعطیل کرد.