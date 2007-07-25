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۳ مرداد ۱۳۸۶، ۹:۵۶

فیفا:

دادگاه نظارت ورزشی در خصوص ته وز مداخله کند

دادگاه نظارت ورزشی در خصوص ته وز مداخله کند

فیفا پس از اینکه نتوانست در خصوص حل مساله کارلوس ته وز کاری از پیش ببرد از دادگاه نظارت ورزشی(CAS) خواست در این خصوص مداخله کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این بازیکن 23 ساله علاقمند است به تیم فوتبال منچستریونایتد بپیوندد اما وستهام و کیا جورابچیان مدیر برنامه های او، هر دو ادعا می کنند این بازیکن به آنها تعلق دارد و تصمیم گیری در خصوص اینکه او کجا باید برود باید بر عهده آنها باشد.

 بر پایه این گزارش، فدراسیون بین المللی فوتبال به وستهام و ته وز گفته در خصوص حل این موضوع به دادگاه بین المللی ورزش رجوع کنند. سخنگوی فیفا گفت: موضوع ته وز در حال حاضر چند طرف حساب دارد که بهتر است دادگاه بین المللی نظارت ورزشی هرچه سریع تر این موضوع را حل کند.

منچستریونایتد حاضر است برای به خدمت گرفتن ته وز 30 میلیون پوند هزینه کند اما جورابچیان می گوید حق انتقال این بازیکن بر عهده اوست.

کد مطلب 523849

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