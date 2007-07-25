به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهشی میراث مکتوب به مناسبت هشتصدمین سال تولد مولانا و گرامیداشت این سال، پنجاه و نهمین نشست متن‌پژوهی خود را با عنوان اصول ساختار‌شناسی و تأویل در متون کلاسیک با نگاهی به مثنوی معنوی به سخنرانی دکتر سـلمان صـفوی (استاد دانشگاه SOAS لندن) برگزار می‌کند.

این نشست روز دوشنبه 15 مرداد 1386، ساعت 17 در محل این مرکز واقع در خیابان انقلاب، بین خیابان دانشگاه و ابوریحان، ساختمان فروردین، طبقه دوم، مرکز پژوهشی میراث مکتوب برگزار می‌شود.

به گزارش مهر، از دکتر سید سلمان صفوی به زودی کتاب "ساختار معنایی مثنوی مولوی" با ترجمه خانم دکتر مهوش السادات علوی از سوی نشر میراث مکتوب منتشر می‌شود.

این کتاب که پایان نامه دکتری مولف با راهنمایی آقای سایمون ویتمن، طی سال های 1997 تا 2005 میلادی در دانشگاه لندن صورت گرفته مثنوی معنوی مولانا را بررسی ساختاری کرده است.