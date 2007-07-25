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۳ مرداد ۱۳۸۶، ۱۰:۵۶

خرمشاد :

وزارت علوم با رشد نشریات خردورز موافق است/ انتظار نداریم دانشجویان یکسان قلم بزنند

وزارت علوم با رشد نشریات خردورز موافق است/ انتظار نداریم دانشجویان یکسان قلم بزنند

معاون فرهنگی وزارت علوم گفت: سیاستهای وزارت علوم در حوزه نشریات دانشجویی این است که رشد و تکثیر نشریات دانشجویی در چارچوب ضوابط و در شأن و شئونات متناسب با فضای خردورز دانشگاه فراهم شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر خرمشاد شب گذشته در مراسم اختتامیه دومین جشنواره موضوعی نشریات دانشجویی در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران با بیان این مطلب افزود: نشریات دانشجویی ضرورتی انکار ناپذیر و واقعیتی بسیار سنگین و قابل اعتماد، راهگشا و پیش برنده است، لذا این حوزه فعالیت های دانشجویی باید رشد کند.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم بیشترین نشریات دانشجویی را مربوط به حوزه نشریات علمی دانشجویی خواند و گفت: بیشترین فعالیت در بین فعالیت های جمعی دانشجویی در انجمن های علمی دانشجویی صورت می گیرد.

وی افزود: یکی از سرمایه های عظیم دانشجویان، علامت سوالی است که همیشه به دنبال دارند. در این میان عده ای قلم می زنند و هیچ دویی نیز شبیه هم نمی نویسند. البته چنین انتظاری نیز که همگان یک جور بنویسند قابل توجیه نیست چرا که تنوع انسان هایی که آفریده می شوند یک عظمت خلقت بشری است.

کد مطلب 523856

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