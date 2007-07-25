حق با صدای عبدالجبار کاکایی است

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه شعر "حق با صدای توست" در 300 صفحه اشعار عاشقانه و عرفانی عبدالجبار کاکایی را دربرمی گیرد. این کتاب به احتمال زیاد تا پایان تابستان وارد بازار کتاب می شود.

کتاب "از تو دورم" حاوی اشعار محاوره ای (نشر رسانه طلایی) و مجموعه شعر" فرصت نایاب " (انجمن شاعران) از جمله آثار منتشر شده عبدالجبار کاکایی است که به تازگی وارد بازار کتاب شده اند.

از میان آثار این شاعر 44 ساله کتاب های «سال های تاکنون» و «بررسی شعر پایداری ایران و جهان» تاکنون دو دوره برگزیده کتاب سال دفاع مقدس شده است.