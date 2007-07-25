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۳ مرداد ۱۳۸۶، ۱۳:۲۵

حق با صدای عبدالجبار کاکایی است

حق با صدای عبدالجبار کاکایی است

دفتر شعر "حق با صدای توست" سروده عبدالجبار کاکایی تا پایان تابستان وارد بازار کتاب می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه شعر "حق با صدای توست" در 300 صفحه اشعار عاشقانه و عرفانی عبدالجبار کاکایی را دربرمی گیرد. این کتاب به احتمال زیاد تا پایان تابستان وارد بازار کتاب می شود.

کتاب "از تو دورم" حاوی اشعار محاوره ای (نشر رسانه طلایی) و مجموعه شعر" فرصت نایاب " (انجمن شاعران) از جمله آثار منتشر شده عبدالجبار کاکایی است که به تازگی وارد بازار کتاب شده اند.

از میان آثار این شاعر 44 ساله کتاب های «سال های تاکنون» و «بررسی شعر پایداری ایران و جهان» تاکنون دو دوره برگزیده کتاب سال دفاع مقدس شده است.

کد مطلب 523860

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