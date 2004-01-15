  1. سیاست
  2. سایر
۲۵ دی ۱۳۸۲، ۱۵:۱۴

ساعت 15 روز جمعه

نشست مطبوعاتي نمايندگان متحصن برگزار مي شود

نمايندگان متحصن عصر روز جمعه (فردا) نشست مطبوعاتي خواهند داشت.

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر برگزاري اين نشست مطبوعاتي در تحصن امروز برخي از نمايندگان اعلام شد.
قرار است در اين نشست نمايندگان متحصن به سوالات خبرنگاران داخلي و خارجي پاسخ دهند و ديدگاهها و نقطه نظرات خود را عنوان كنند.

 

کد مطلب 52387

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه