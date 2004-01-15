نشست مطبوعاتي نمايندگان متحصن برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر برگزاري اين نشست مطبوعاتي در تحصن امروز برخي از نمايندگان اعلام شد.

قرار است در اين نشست نمايندگان متحصن به سوالات خبرنگاران داخلي و خارجي پاسخ دهند و ديدگاهها و نقطه نظرات خود را عنوان كنند.

