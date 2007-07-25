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۳ مرداد ۱۳۸۶، ۱۰:۵۱

"سکر سماع" محدثی از راه می رسد

"سکر سماع" محدثی از راه می رسد

تازه ترین مجموعه شعر مصطفی محدثی خراسانی با عنوان "سکر سماع" تا چند ماه دیگر منتشر می شود.

مصطفی محدثی خراسانی درباره این کتاب به خبرنگار مهر گفت: مدتی است با نظارت علیرضا قزوه مجموعه اشعار 70 شاعر در قالب کتاب منتشر می شود که این بار مجموعه اشعار من با عنوان " سکر سماع " قرار است به چاپ برسد.

وی افزود: این کتاب دربرگیرنده مضامین متنوع عرفانی، اجتماعی، سیاسی، عاشقانه و قالب های غزل، ترانه و نیمایی است ولی هنوز از ناشر آن بی خبرم.

"شوق کعبه" اثر دیگری از محدثی خراسانی است که به زودی از سوی انتشارات سوره مهر وارد بازار کتاب خواهد شد. این کتاب یادداشت های سفر حج این شاعر به مکه است که با نگاهی فلسفی و زیبایی شناسی به سفر حج و مناسک آن به نگارش درآمده است.

" سلوک باران"، "شاعران پروازی"، "هزار مرتبه خورشید"، "طنین کوه"، "طنین گام ابراهیم" و منظومه "ولی مهر" از دیگر مجموعه های مصطفی محدثی خراسانی در سال های گذشته بوده است.

کد مطلب 523872

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