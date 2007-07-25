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۳ مرداد ۱۳۸۶، ۱۰:۲۲

دانشگاه مجازی اسلامی راه اندازی می شود

در پی تکمیل بخشهای مالی و اداری، دانشگاه مجازی اسلامی با همکاری سازمان تربیت، علوم و فرهنگ اسلامی (آیسیسکو) با هدف افزایش تعامل میان دانشگاههای اسلامی و ارتقاء تحقیقات علمی و بررسی مشکلات جهان اسلام راه اندازی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلامیک نیوز، در چارچوب تصمیمات شورای اجرایی سازمان تربیت، علوم و فرهنگ اسلامی ( آیسیسکو) طرح دانشگاه مجازی اسلامی اجرا می شود .

این طرح پس از تکمیل بخشهای مالی و اداری با همکاری اتحادیه دانشگاههای اسلامی به مرحله اجرا در می آید.

هدف از تأسیس این دانشگاه مجازی ارتباط علمی کشورهای اسلامی با تکیه بر استراتژی توسعه آموزش دانشگاهی در جهان اسلام است.

افزایش ارتباط و تعامل میان دانشگاههای اسلامی، ارتقاء تحقیقات علمی در همه زمینه، تبادل نتایج و توجه به تحقیقات تطبیقی، بررسی مشکلات جهان اسلام از مهمترین دغدغه های تأسیس این دانشگاه محسوب می شود.

از بزرگترین اهداف این دانشگاه افزایش سطح آموزش عالی با توجه به درخواست کشورهای اسلامی و نیازهای آنها است تا تبادل برنامه های درسی به منظور تشریک مساعی در سطوح علمی افزایش یابد.

ارتباط، تبادل اطلاعات، دیدارهای سخنرانان، محققان و دانشجویان به منظور تسهیل تبادل اطلاعات و تحقیقات میان دانشگاههای اسلامی از دیگر اهداف به شمار می رود.

کد مطلب 523877

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