به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست مرزبان با اشاره به اینکه "لبخند باشکوه آقای گیل" نهمین نمایشنامه رادی است که او روی صحنه میبرد، گفت: "کار آینده من با قولی که اداره کل هنرهای نمایشی داده به احتمال زیاد "دکتر نون" رادی خواهد بود. در غیر این صورت "خانمچه و مهتابی" رادی را روی صحنه میبرم."
وی ادامه داد: "نمایش "لبخند باشکوه ..." را سال 51 رکنالدین خسروی به صحنه برده بود و آقای رادی از سه چهار سال پیش این پیشنهاد را به من میداد که دوباره آن را اجرا کنم. ولی چون قبلا کار شده بود من زیاد راغب به اجرای مجدد آن نبودم. وقتی ماجرای "دکتر نون" پیش آمد و نتوانستیم آن را برای صحنه آماده کنیم، "لبخند باشکوه آقای گیل" را اجرا کردیم."
مرزبان درباره انگیزه خود از اجرای نمایشنامههای رادی خاطرنشان ساخت: "به نظر من رادی پهلوان درامنویسی عصر ماست. شخصیت وی به گونهای ساخته شده که من به عنوان کارگردان همیشه از پائین به وی نگاه کردهام و یک حالت مرید و مرادی بین من و او به وجود آمده است. من همواره گفتهام رادی همیشه معلم من است."
کارگردان "لبخند باشکوه آقای گیل" افزود: "رادی درام و قلم خود را در خدمت کسی نگرفت و فقط به انسان و روابط بین آنها پرداخت. مضافاً اینکه درد مشترک بین من و رادی از سال 62 بیعدالتی، فقر و گرسنگی بود. او دیالوگهایی بینظیر مینویسد. خیلیها رادی را چخوف ایران میدانند، اما به نظر من او چخوف، میلر و ایبسن ایران است."
بهزاد فراهانی هم با ابراز خوشحالی از اینکه از بازیگران دهه 40 تنها کسی است که در نخستین اثر رادی شرکت کرده و الان هم در یکی دیگر از آثار وی بازی میکند، گفت: "نمایش "روزنه آبی" را سال 44 با شاهین سرکیسیان شروع کردیم و در پرده سوم نمایش وی درگذشت و ادامه کار را با آروی آوانسیان انجام دادیم."
بازیگر "لبخند باشکوه آقایا گیل" ادامه داد: " اکبر رادی پیرو اندیشههای انسانی و دموکراسی است، البته با تفاوتی خاص در آثارش که آنها را از آثار رئالیستی تاریخ مصرفدار متمایز میکند. رادی آنقدر حسابهای دقیق جامعهشناسانه و ژرف دارد که کهنهشدنی نیست. غربیها به آثار کلاسیک خود احترام میگذارند، ولی ما حتی سراغ آثار کلاسیک خودمان نمیرویم."
فراهانی با تأکید بر اینکه "لبخند باشکوه آقای گیل" از بهترین آثار رادی است، افزود: "به دو دلیل این اثر جزو بهترین آثار کلاسیک ماست، اول اینکه شخصیتسازی در این اثر زیبنده پروسههای دارم در کشور ماست و دوم فضاسازی کار است که تصنع در آن نیست و انسان را به یاد کارهای ایبسن و استریندبرگ میاندازد."
در ادامه کارگردان نمایش "لبخند باشکوه آقای گیل" درباره نحوه دیالوگنویسی رادی در نمایشنامههایش تأکید کرد: "تکتک دیالوگهای رادی دو وجه دارند، وجه ظاهری و وجه باطنی که اصل قضیه در آن قرار دارد. کلیه آثار رادی هر دو وجه را دارند و اگر آدم باطن آنها را کشف کند، در مقابل دیالوگها کم میآورد."
در ادامه نشست هادی مرزبان از نظر حمایت مالی از کار گلایه و از پرسنل تئاتر شهر به خاطر همکاری خوبی که در این کار با وی داشتند تشکر کرد. وی دلیل عمده این همکاری را مدیریت مهرداد رایانی مخصوص بر تئاتر شهر دانست.
نشست خبری نمایش "لبخند باشکوه آقای گیل" نوشته اکبر رادی با حضور هادی مرزبان کارگردان و بهزاد فراهانی و علی رامز بازیگران نمایش عصر روز گذشته در سالن اصلی تئاتر شهر برگزار شد.
کد مطلب 523888
نظر شما