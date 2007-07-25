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۳ مرداد ۱۳۸۶، ۱۷:۳۰

78 درصد معتکفین استان سمنان را جوانان تشکیل می دهند

78 درصد معتکفین استان سمنان را جوانان تشکیل می دهند

سمنان - خبرگزاری مهر: 78 درصد از معتکفین سال گذشته استان سمنان را جوانان تشکیل دادند.

معاون امور فرهنگی و تبلیغ اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان در گفتگو با مهر اظهار داشت: سال گذشته شش هزار و 89 نفر در مراسم معنوی اعتکاف در استان سمنان شرکت کردند.

حجت الاسلام حسن روحانی نژاد تصریح کرد: کوچکترین معتکف در سال گذشته 12 سال داشت و بزرگترین شرکت کننده در اعتکاف استان سمنان 75 ساله بود.

وی پیش بینی کرد: امسال تعداد معتکفین در استان 20 درصد رشد داشته باشد.

به گفته وی، اعتکاف تنها به نماز و روزه نیست و خاطر نشان کرد: معتکف باید به تفکر و محاسبه اعمال خود بپردازد.

روحانی نژاد ماه رجب را مقدمه ای برای حضور در سفره خداوند متعال و میهمانی او در ماه مبارک رمضان عنوان کرد.

کد مطلب 523891

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