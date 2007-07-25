تابع نظر کادر فنی هستم

مسعود هاشم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب تصریح کرد: هیچ اصراری برای تحمیل کردن خود به کادر مربیان تیم ملی ندارم و هر تصمیمی که آنها در مورد اعزام هر کشتی گیر سنگین وزن به رقابت های جهانی باکو اتخاذ کنند من هم با دل و جان پذیرای این تصمیم هستم.

فرنگی کار 120 کیلوگرم کشورمان ادامه داد:‌ تمرینات خود را با جدیت و استمرار در حال پیگیری هستم و خوشبختانه در حال حاضر از نظر آمادگی جسمانی در شرایط مطلوبی به سر می‌برم.

هاشم زاده در پایان در خصوص حضور علیرضا غریبی در اردوی تیم ملی تأکید کرد: غریبی یکی از کشتی گیران عنوان دار کشتی فرنگی محسوب می‌شود و من برای او احترام خاصی قائل هستم اما حضور او در اردوی تیم ملی بستگی به نظر و خواست کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی دارد.