اعلمی خواستار یکسان شدن زمان رای گیری های مجلس شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، اکبر اعلمی نماینده تبریز در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس در تذکر آئین نامه ای خطاب به غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس گفت: شما نهایت تلاش خود را می کنید که آئین نامه را اجرا کنید و اما گاهی اوقات به نظر می رسد می خواهید نظر شخصی خود را اعمال کنید.

وی با اشاره به جلسه علنی روز گذشته مجلس و زمانی که برای رای گیری در موارد مختلف از سوی رئیس جلسه در نظر گرفته شده بود به تفاوت این زمان های رای گیری در تصویب دو فوریت طرح تفسیر بند" و" تبصره 13 و دیگر طرح ها و لوایح اشاره کرد و گفت: دیروز در خصوص تصویب یک فوریت بنزین 43 ثانیه زمان برای رای گیری در نظر گرفته شد ولی برای برخی موارد دیگر حتی تا 2 دقیقه و 18 ثانیه هم زمان داشتیم.

وی افزود: شاید این اقدام غیر ارادی بوده باشد اما وقتی در یک جمع بندی این موضوع را مقایسه کنیم شاید این معنی را به ما القاء کند که هیئت رئیسه برخوردی سلیقه ای داشته است .

اعلمی گفت: بهتر است یک زمان معینی را به صورت وحدت رویه برای رای گیری ها در نظر بگیریم و رویه و سنت هم نمی تواند مغایرتی با قانون داشته باشد.

حداد عادل خطاب به اعلمی اظهار داشت: مواقعی که دو فوریت مطرح است در صورت رای نیاوردن دو فوریت ها بلافاصله برای یک فوریت آن رای گیری می کنیم و این سنت مجلس است و به دلیل اینکه همه سرجای خودشان هستند دیگر نیازی به صرف وقت بیشتر نیست لذا اعلام صرف وقت بیشتر علتی غیر از این نداشته است.

وی ادامه داد: در مدتی که در خدمت شما بوده ام به یاد ندارم در تعیین زمان برای رای گیری نظر خودم را دخالت داده باشم و تلاش می کنم از جاده عدل و انصاف خارج نشوم و زمان عادی برای رای گیری 30 الی 40 ثانیه کفایت می کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: چنانچه زمانی مثلا یک دقیقه ای را برای رای گیری در نظر بگیریم باز هم اسباب زحمت شما خواهد شد چرا که گاهی 2 دقیقه وقت لازم است تا همه سرجای خود بنشینند.

وی گفت: تلاش می کنیم به وظیفه خود به نحو احسن عمل کنیم و حق شما در رای گیری چه موافق رای ما باشد یا نباشد ضایع نشود.