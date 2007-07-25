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۳ مرداد ۱۳۸۶، ۱۱:۰۷

آب بهای هشت درصد از بوشهری های رایگان محاسبه شد

آب بهای هشت درصد از بوشهری های رایگان محاسبه شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیر امور مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر گفت: از مجموع 120 هزار مشترک آب در بوشهر هشت درصد ماهیانه زیر هفت متر مکعب مصرف می کنند که آب بهای این گروه به صورت رایگان محاسبه می شود و سال گذشته 500 هزار متر مکعب آب میان آنها توزیع شد.

یدالله عبدالهی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: الگوی مصرف آب بوشهر در ماه های گرم 20 متر مکعب است که 48 درصد از مشترکان برابر این الگو مصرف می کنند که آب بهای آنها با نرخ سال 83 محاسبه خواهد شد.

 

عبدالهی ادامه داد: آب بهای 37 درصد از مشترکان آب بوشهر نیز که بالای این الگو مصرف می کنند به صورت پلکانی محاسبه می شود.

 

وی یادآور شد: 120 هزار مشترک آب در بوشهر که 23 هزار نفر از آنها خانگی هستند، سالانه 35 میلیون متر مکعب آب مصرف می کنند که با توجه به رشد جمعیت و افزایش ساخت و ساز شهری، تعداد آنها افزایش می یابد.

کد مطلب 523915

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