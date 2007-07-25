آب بهای هشت درصد از بوشهری های رایگان محاسبه شد

یدالله عبدالهی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: الگوی مصرف آب بوشهر در ماه های گرم 20 متر مکعب است که 48 درصد از مشترکان برابر این الگو مصرف می کنند که آب بهای آنها با نرخ سال 83 محاسبه خواهد شد.

عبدالهی ادامه داد: آب بهای 37 درصد از مشترکان آب بوشهر نیز که بالای این الگو مصرف می کنند به صورت پلکانی محاسبه می شود.

وی یادآور شد: 120 هزار مشترک آب در بوشهر که 23 هزار نفر از آنها خانگی هستند، سالانه 35 میلیون متر مکعب آب مصرف می کنند که با توجه به رشد جمعیت و افزایش ساخت و ساز شهری، تعداد آنها افزایش می یابد.