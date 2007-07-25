اخبار کوتاه از خرم آباد

- برگزاری جشنواره مولود کعبه و همایش استانی همای رحمت عناوین دو خبرکوتاه از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان است. نخستین همایش استانی شعر همای رحمت ششم مرداد به مناسبت میلاد امام علی (ع) در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ازنا برگزار می شود. شعرای علاقمند می توانند آثار خود را با موضوعات مدح و منقبت حضرت علی (ع )، نکوداشت مقام پدر، جایگاه امامت و ولایت واتحاد ملی و انسجام اسلامی در سایه مکتب علوی به دبیرخانه جشنواره واقع در اداره ارشاد شهرستان ازنا ارسال نمایند.

- جشنواره استانی مولود کعبه با هدف تبیین جایگاه پدر در تفکر اسلامی به مناسبت میلاد مسعود مولود کعبه، حضرت علی (ع) پنجم مرداد ماه در شهرستان پلدختر برگزار می شود. علاقمندان می توانند آثار خود را در دو بخش مجزای شعر و مولودی خوانی به دبیرخانه جشنواره واقع در اداره فرهنگ و ارشاد پلدختر ارسال نمایند.