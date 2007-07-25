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۳ مرداد ۱۳۸۶، ۱۱:۴۵

توزیع 24 هزار جلد کتاب بین کانون های فرهنگی مساجد لرستان

توزیع 24 هزار جلد کتاب بین کانون های فرهنگی مساجد لرستان

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مسئول دبیرخانه کانون های مساجد لرستان از توزیع 24 هزار جلد کتاب در کانون های فرهنگی هنری مساجد خبر داد.

حجت الاسلام نبی دالوند در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد افزود : این کتاب ها در 100 عنوان با موضوعات مذهبی، فرهنگی، علمی و روانشناسی در سطح کانون های شهرستان های استان توزیع شده است.

 

وی هدف از این کار را غنی سازی و تجهیز کتاب خانه های کانون های مساجد استان عنوان کرد و تصریح کرد: توزیع این تعداد کتاب در دو مرحله و با حمایت ستاد عالی نظارت بر کانون های مساجد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام شده است.

 

مسئول دبیرخانه کانون های مساجد لرستان در پایان اظهار داشت: تا پایان سال در چند نوبت دیگر توزیع کتاب تا تجهیز کامل کتاب خانه های کانون های مساجد استان انجام خواهد شد.

کد مطلب 523928

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