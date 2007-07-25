توزیع 24 هزار جلد کتاب بین کانون های فرهنگی مساجد لرستان

حجت الاسلام نبی دالوند در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد افزود : این کتاب ها در 100 عنوان با موضوعات مذهبی، فرهنگی، علمی و روانشناسی در سطح کانون های شهرستان های استان توزیع شده است.

وی هدف از این کار را غنی سازی و تجهیز کتاب خانه های کانون های مساجد استان عنوان کرد و تصریح کرد: توزیع این تعداد کتاب در دو مرحله و با حمایت ستاد عالی نظارت بر کانون های مساجد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام شده است.

مسئول دبیرخانه کانون های مساجد لرستان در پایان اظهار داشت: تا پایان سال در چند نوبت دیگر توزیع کتاب تا تجهیز کامل کتاب خانه های کانون های مساجد استان انجام خواهد شد.