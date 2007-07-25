مردم خراسان جنوبی 5/7 میلیارد ریال به بازسازی عتبات عالیات کمک کردند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، علی محمدی صبح امروز در جمع خبرنگاران افزود: تا کنون ستاد عتبات عالیات خراسان جنوبی به دنبال اجرای پروژه 11هزار متر سنگ کاری حرم مطهر امامین جوادین در کاظمین 9هزار و 200 مترسنگ گرانیت به کاظمین حمل شده است.

وی با اشاره به اینکه تا کنون 135 سنگ کار از خراسان جنوبی به این حرمین اعزام شده اند، خاطر نشان کرد: در حال حاضر دو هزار داوطلب سنگ کار این استان در نوبت اعزام هستند.

محمدی از اعزام هشتمین کاروان سنگ خراسان جنوبی همزمان با 13رجب به کاظمین خبر داد و یادآور شد: این کاروان متشکل از 14کامیون با متراژ هزار و 800 متربع سنگ گرانیت و به ارزش 108میلیون تومان است.