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۳ مرداد ۱۳۸۶، ۱۳:۲۸

مردم خراسان جنوبی 5/7 میلیارد ریال به بازسازی عتبات عالیات کمک کردند

بیرجند - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان جنوبی گفت: مردم عاشق اهل بیت عصمت و طهارت خراسان جنوبی 7 میلیارد و 500 میلیون ریال جهت کمک به باز سازی عتبات عالیات اهدا کردند.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، علی محمدی صبح امروز در جمع خبرنگاران افزود: تا کنون ستاد عتبات عالیات خراسان جنوبی به دنبال اجرای پروژه 11هزار متر سنگ کاری حرم مطهر امامین جوادین در کاظمین 9هزار و 200 مترسنگ گرانیت به کاظمین حمل شده است.

وی با اشاره به اینکه تا کنون 135 سنگ کار از خراسان جنوبی به این حرمین اعزام شده اند، خاطر نشان کرد: در حال حاضر دو هزار داوطلب سنگ کار این استان در نوبت اعزام هستند.

محمدی از اعزام هشتمین کاروان سنگ خراسان جنوبی همزمان با 13رجب به کاظمین خبر داد و یادآور شد: این کاروان متشکل از 14کامیون با متراژ هزار و 800 متربع سنگ گرانیت و به ارزش  108میلیون تومان است.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان جنوبی با بیان اینکه تا کنون 30 میلیون تومان نذورات مردمی از این استان به حرمین عسکرین اهدا شده است، افزود: امیدواریم طی 20 روز آینده یک کاروان سنگ برای سنگ کاری صحن جدید حرم حضرت علی(ع) از این استان به نجف اعزام شود.
کد مطلب 523939

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