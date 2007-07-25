جشن انجمن منتقدان بخشی از جشن خانه سینماست

علی معلم درباره شائبه‌های ایجادشده درباره حذف منتقدان از جشن خانه سینما به خبرنگار مهر گفت: "امسال نیز مانند سال گذشته انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی در جشنی جداگانه که پائیز برگزار می شود، برگزیدگان خود را معرفی می کند. از آنجا که این جشن پاره ای از جشن خانه سینما محسوب می شود به انجمن در برپایی آن کمک خواهیم کرد."

وی درباره اینکه چرا اهداء تندیس بهترین فیلم از نگاه منتقدان از جشن خانه سینما حذف شده افزود: "طبیعتا در این جشن همه نگاهها به سمت جوایز بخش های اصلی است و وقتی ابتدا یا اواسط جشن این جایزه اهدا می شد، چندان به چشم نمی آمد و به نوعی از کیفیت پوشش خبری و جایگاه آن کاسته می شد. به همین دلیل تصمیم بر این شد تا جایزه منتقدان همراه با بخش های مستند و انیمیشن در جشن های جداگانه اهدا شود."

سخنگوی خانه سینما در پایان گفت: "هدف هیئت مدیره خانه سینما از جداسازی بخش های مختلف جشن این است که پتانسیل و رویدادهای سینمایی را در طول سال بیشتر و از تمرکز آن در یک جشن جلوگیری کنیم."