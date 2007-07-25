250 میلیون ریال وام خرید دفتر به هفته نامه های بوشهر اهدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نصرالله شفیعی که در نشست مشترک با مدیران مسئول مطبوعات محلی استان بوشهر در خانه مطبوعات سخن می گفت با اشاره به حمایت دولت نهم از مطبوعات گفت: سیاست دولت اصولگرای نهم نه تنها محدود کردن مطبوعات نیست بلکه حمایت از آنهاست.

وی افزود: در همین راستا نه تنها سهمیه کاغذ مطبوعات مربوط به سال های قبل را پرداخت نمود بلکه با اختصاص سهمیه جدید و همچنین مساعدت های نقدی نشان داد که حمایت از مطبوعات در دستور کار دولت قرار دارد.

شفیعی به سیاست های وی‍ژه حمایت از مطبوعات در استان بوشهر اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: با حمایت استاندار به تمامی هفته نامه های استان هر کدام مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال وام خرید دفتر داده شد.

وی اضافه کرد: علاوه بر آن کمک های منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در اختصاص آگهی و تجهیزات خبرنگاری و همچنین اشتراک هفته نامه ها نیز از دیگر حمایت دولت نهم است.