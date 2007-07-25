خودکشی رهبران طالبان در پاکستان برای بازداشت نشدن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه تایمز، رهبران طالبان برای آنکه توسط نیروهای امنیتی پاکستان بازداشت نشوند بوسیله نارنجک و یا سایر مواد منفجره اقدام به خودکشی می کنند.

براساس این گزارش روز گذشته "احمد مسعود" یکی از شناخته شده ترین اعضای طالبان برای آنکه توسط نیروهای پاکستانی بازداشت نشود با انفجار نارنجک به زندگی خود پایان داد.

به گزارش تایمز، خودکشی مسعود برای "پرویز مشرف" که به تازگی اقدامات ضد طالبانی و القاعده خود را افزایش داده یک پیروزی محسوب می شود زیرا آن دسته از اعضای طالبان که در پاکستان فعالیت می کنند مسعود رابه عنوان یک رهبر با نفوذ قبول داشتند.

به نوشته این روزنامه انگلیسی، اقدام به خودکشی برای جلوگیری از بازداشت شدن رفته رفته به صورت یک ایدئولوژی در میان رهبران طالبان در می آید و با شدت یافتن مبارزه نیروهای امنیتی پاکستان با گروه های شورشی و طالبان چنین حوداثی را بیشتر شاهد خواهیم بود.

به گفته نیروهای امنیتی پاکستان ، زمانی که مسعود در حال بازگشت از استان هلمند افغانستان بود در نزدیکی مرز به محاصره در آمد و برای آنکه بازداشت نشود با نارنجک خودکشی کرد ؛ مسعود که نام اصلی او "نورعالم" بود 31 سال داشت و از رهبران طالبان در پاکستان بود.