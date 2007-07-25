انتظار ندارم پیزارو برای چلسی 30 گل بزند

به گزارش خبرگزاری مهر، کلودیو پیزارو 28 ساله روز گذشته پس از 8 سال حضور در بایرن مونیخ طی قراردادی آزاد به تیم فوتبال چلسی پیوست . او در فصل 07-2006 فقط 8 بار برای بایرن مونیخ گلزنی کرد . مورینیو گفت: من از روی عملکرد فصل گذشته یک بازیکن قضاوت نمی کنم. ما پیش از این رودروی این بازیکن قرار گرفته ایم و به توانایی هایش آگاهی داریم.

مورینیو افزود: پیزارو چهارمین خرید تابستانی باشگاه چاسی است و من می دانم که مردم بر اساس آمار و ارقام در خصوص یک مهاجم قضاوت می کنند. فصل گذشته مردم در خصوص دیدیه دروگبا صحبت می کردند که در اولین فصل حضورش در چلسی ناکام بود اما او فصل گذشته عملکرد بسیار خوبی برای ما داشت.

وی در پایان گفت: پیزارو یک مهاجم است و من دوست دارم او دراین فصل از رقابت ها برای چلسی چند گل به ثمر برساند. البته برای من تیم مهم تر از هر چیز دیگری است.