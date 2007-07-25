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۳ مرداد ۱۳۸۶، ۱۱:۴۴

نخستین سینمای فارسان افتتاح شد

کودکان فارسانی در استان چهارمحال و بختیاری با نشستن مقابل پرده سفید سینما و تماشای "بچه‌های آسمان" مجید مجیدی، آغاز کار نخستین سینمای شهر خود را جشن گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اعلام کرد صبح روز دوم مردادماه و در آستانه ولادت حضرت علی (ع) کودکان شهر فارسان در محل کانون این شهر گرد هم آمدند تا در آئین گشایش نخستین سینمای شهر خود شرکت کنند.

این سینما با زیربنای 125 مترمربع در محوطه کانون ساخته شده و در هر نوبت 120 نفر می‌توانند در آن به تماشای فیلم بنشینند. برای ساخت این سینما که اجرای نمایش عروسکی و برنامه‌های مختلف فرهنگی هنری نیز روی صحنه آن امکانپذیر است، طی سال‌های 84 تا پایان پروژه 300 میلیون ریال از محل بودجه‌های استانی هزینه شده است.

سینمای کودک و نوجوان کانون در شهر فارسان قرار است سه روز هفته را به نمایش فیلم‌های کانون یا دیگر آثار سینمایی با اولویت فیلم‌های کودک اختصاص دهد.

کد مطلب 523994

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