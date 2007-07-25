جایزه "من آسیایی" بدون ایرانی ها اهدا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، "شیائو لو گو" نویسنده چینی که با رمان "فرهنگ چینی - انگلیسی دلدادگان" نامزد جایزه آرنج بود، با کتاب "20 تکه از نوباوه پرولع" نامزد جایزه ادبی "من" آسیایی شده است.

کلیه کتاب های ارسالی به این جایزه که به مبلغ 10 هزار دلار ارزش دارد به زبان انگلیسی و از میان کشورهای مناطق مختلف آسیا بوده است. این جایزه در ماه نوامبر برگزار می شود.

رئیس برگزاری جایزه گفته است: استقبال از این جایزه که برای اولین بار برگزار می شود، خارج از انتظار بوده و ما خیلی خوشحال هستیم که در نخستین دوره جایزه از مناطق مختلف آسیا آثاری را دریافت کرده ایم.

بنابر این گزارش، آثاری از نویسندگان کشورهای فیلیپین، چین، مالزی، هند، تایوان و برمه در فهرست این جایزه قرار گرفته است. در این لیست نام نویسنده ای از ایران به چشم نمی خورد.