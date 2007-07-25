9 هزار خودروی فرسوده از ناوگان حمل و نقل مازندران خارج شد

به گزارش خبرنگار مهر ، مدیر کل شهری استانداری مازندران صبح چهارشنبه در جلسه بررسی خودروهای فرسوده استان در استانداری افزود: از مجموع تعداد 11 هزار و 518 سهمیه ابلاغی به تعداد 9 هزار و 223 نفر درخواست توسط بانک های عامل خودروهای جدید جایگزین خودروهای فرسوده شد.

سید مرتضی احمدی با بیان اینکه از این تعداد 226 انصرافی بوده و تعداد دو هزار و 295 نفر دیگر در ردیف دریافت تسهیلات برای جایگزینی خودروهای فرسوده هستند.

وی خاطر نشان کرد: از مجموع سهمیه ابلاغی بانک ملی به میزان هزار و 510 نفر سهمیه در سال گذشته برای هزار و 123 نفر چک صادر شده است.

به گفته احمدی هزار و 498 سهمیه به بانک صادرات ابلاغ شده که به هزار و 185 نفر تسهیلات اعطاء شد.

احمدی یادآور شد: هزار و 95 نفر سهمیه ابلاغی بانک سپه بوده که به 530 نفر تسهیلات اعطاء شد.

مدیر کل شهری استانداری مازندران تصریح کرد: از پنج هزار و 198 سهمیه ابلاغی بانک تجارت به تعداد سه هزار و 643 نفر تسهیلات برای خرید خودروهای جدید پرداخت شد.

این مسئول اذعان داشت: تعداد 6 هزار و 320 سهمیه به بانک ملت ابلاغ شده که تاکنون پنج هزار و 580 نفر برای اعطاء تسهیلات معرفی شدند.

وی در پایان گفت: تعداد یارانه پرداختی بانک ها به متقضاضیان مهم ترین موضوع در جایگزینی خودروهای فرسوده است.