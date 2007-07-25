گزارش عملکرد دولت در برنامه چهارم توسعه به زودی به مجلس ارائه می شود

به گزارش خبرنگار مهر ، دکتر غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از ظهر امروز در نشست خبری خود با خبرنگاران با اشاره به لایحه اجرای سیاست های کلی مربوط به اصل 44 قانون اساسی اظهار داشت : این سیاست های کلی گشاینده یک افق نوین در فعالیتهای اقتصادی کشور است .

وی سیاست های کلی مذکور را آزاد کننده بسیاری از نیروها ، سبک کننده بار دولت و موجب مردمی کردن اقتصاد دانست و افزود : ان شاء الله این سیاست ها به عدالت اجتماعی و اقتصادی منجر شود و شکوفایی اقتصادی کشور را نیز در پی داشته باشد .

حداد عادل با اشاره به برخورد مناسب مجلس شورای اسلامی با این سیاست ها ادامه داد : در مجلس کمیسیون ویژه ای طبق آیین نامه موجود انتخاب شده و نزدیک به یک سال این سیاستها را بررسی کرده و با بیش از 80 ساعت - کار در کمیسیون و افزون بر آن در کارگروه های تخصصی اکنون تقریبا بررسی های خود را به پایان رسانده است .

رئیس مجلس شورای اسلامی لایحه اجرای سیاست های کلی مربوط به اصل 44 قانون اساسی را از جمله لوایح مهم کشور دانست و از بررسی آن در هفته ها و ماه های آینده در مجلس شورای اسلامی خبر داد .

وی همچنین گفت : اعضای کمیسیون با دولت همکاری خوبی داشته اند و از نظر کارشناسان مختلف نیز استفاده کردند و این لایحه از نمونه های همکاری مجلس با دولت محسوب می شود .

حداد عادل با اشاره به اعمال برخی تغییرات در این لایحه اظهار داشت : تغییرات شکلی و محتوایی چندی در این لایحه اعمال شده و بخش هایی هم که در اصل آن نبوده به آن اضافه شده است؛ امیدواریم با تلاش مجلس و دولت این قانون در کمترین زمان به تصویب برسد و راه برای اجرای سیاست های کلی هموار گردد .

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه دولت چه زمانی لایحه بودجه را تقدیم مجلس خواهد کرد ، افزود : از دولت خواسته ایم امسال زودتر از سال گذشته لایحه بودجه را به مجلس تقدیم کند و به نظر می رسد این اتفاق خواهد افتاد .

رئیس مجلس با بیان اینکه نسبت به دریافت به موقع لایحه بودجه از جانب دولت خوشبین هستیم ، ادامه داد : ان شاء الله در اوایل آذرماه این لایحه را از دولت دریافت و تا اواخر بهمن ماه کارهای مربوط به آن را انجام خواهیم داد .

وی با اعلام این خبر که دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور به زودی برای ارائه گزارش عملکرد دولت در برنامه چهارم توسعه به مجلس خواهد آمد ، مشکلات پیشین رئیس جمهور برای حضور در مجلس در این ارتباط را مورد اشاره قرار داد و گفت : در جریان جلسه مشترک با دولت مجددا صحبت هایی با رئیس جمهور شد و ان شاء الله ایشان به زودی در مجلس حضور خواهند یافت .

ادامه دارد .