"عطسه های عصبانی" در کانون ادبیات بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ناهید یوسفی در مجموعه شعر "عطسه های عصبانی" برشی از زندگی خود، اطرافیان و به نوعی تمام آدم های جهان را برای مخاطب ترسیم کرده است؛ به طوری که محور کلی کتاب، بر موضوع آدم ها استوار شده و در همه اشعار، ردپای راوی و مخاطب به چشم می خورد.

این مجموعه شعر که به گونه ای از شعر سپید تعلق دارند در 370 صفحه، 300 شعر کوتاه محاوره ای را دربرگرفته است. کتاب را نشر فراگاه منتشر کرده است.

"هر کس به طریقی دل ما می شکند" ( نشرسازوکار) و "گزیده ادبیات معاصر" ( نشر نیستان) دیگر آثار یوسفی بوده اند.

هادی خوانساری و علیرضا طبایی هشتم مرداد ماه در کانون ادبیات ایران به نقد مجموعه شعر "عطسه های عصبانی" می پردازند. این نشست ساعت 17 برگزار می شود.