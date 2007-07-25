طرح براون برای تشدید قوانین ضد تروریسم انگلستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، قرار است امروز چهارشنبه نخست وزیر انگلیس قوانین سخت تری را برای مبارزه با تروریسم به پارلمان کشورش ارائه دهد. از جمله این قوانین می توان به تمدید زمان بازداشت مظنونان به منظور بازجویی اشاره کرد.

همچنین احتمال دارد براون خواستار مجاز شدن استفاده از استراق سمع در پرونده های دادگاهی شود که هم اکنون در انگلیس ممنوع است.

در سال 2005 قانونگذاران انگلیسی لایحه دولت را مبنی بر اجازه به پلیس برای بازداشت مظنونان به تروریست بدون محکامه آنها تا 90 روز را رد و آن را وادار کردند تا طرح 28 روز را بپذیرد.