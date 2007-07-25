به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، دکتر غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از ظهر امروز در بخش دیگری از سخنان خود در کنفرانس مطبوعاتی با خبرنگاران، درباره مسئله سهمیه بندی بنزین اظهار داشت : همان طور که چندین بار مطرح شده این موضوع یک مسئله ضروری و مهم برای کشور بوده و هر انسان ایرانی عاقلی آن را تصدیق می کند .

وی افزود : چنانچه مصرف بی رویه سالهای گذشته که به صورت روزافزون در کشور وجود داشت، به همان شکل ادامه می‌یافت آثار سیاسی ، امنیتی ، اقتصادی ، بهداشتی و روانی جبران ناپذیری را در پی می داشت و لذا هیچ کس از توقف آن روند تردیدی ندارد .

رئیس مجلس با اشاره به دو نظر موجود در خصوص مقابله با روند مذکور ادامه داد : افزایش قیمت و سهمیه بندی با حفظ قیمت دو روشی بود که برای مقابله با آن روند پیش روی ما قرار داشت ؛ اما عموما تصدیق می کردند که افزایش قیمت به ایجاد طوفانی در تمامی قیمت ها منجر خواهد شد و همین امسال هم به بهانه افزایش جزئی قیمت بنزین عده ای درست یا غلط قیمتها را افزایش دادند .

حداد عادل همچنین گفت : مجلس و دولت با مهار مصرف از طریق افزایش قیمت موافق نبودند و لذا ناچار سهمیه بندی باید انجام می شد .

وی در ادامه مشکلات فراوان اجرای سهمیه بندی بنزین را مورد اشاره قرار داد و ضمن تقدیر از دولت به واسطه اجرای این کار بی نظیر و تهیه نرم افزار بسیار پیچیده آن، اظهار داشت : تلاش شد که استثناها از قبل دیده شود اما به دلیل تنوع بیش از حد کار طبعا نقاط کوری وجود داشت که پس از اجرا مشخص شد .

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود : دولت نیز به خاطر اینکه نقاط کور مذکور زحمت زیادی را ایجاد نکنند ، سهمیه یک ماه را به چهار ماه و سپس به 6 ماه افزایش دادند که چنانچه واقعا کسی بیش از مقدار تعیین شده نیاز دارد، از آن استفاده کرده و بعدا سهمیه مورد نیاز آن مقرر گردد .

حداد عادل با اشاره به مشغولیت دولت و کارشناسان مختلف نسبت به شناسایی و حل مشکلات مردم در خصوص سهمیه بندی بنزین و تعیین ملاک هایی برای جلوگیری از سوء استفاده از این طرح، تصریح کرد: طبیعی است که در کار به این گستردگی برای برخی مردم هم مشکلاتی پیش آید که پیش بینی نشده اما مردم این مشکلات را تحمل خواهند کرد و از این طرف دولت هم باید نسبت به شناسایی و حل این مشکلات تا تعیین تکلیف نهایی سرعت دهد تا این دستاورد بزرگ که یک نمونه مدیریت کلان است تحت تاثیر مسائل جزئی و مشکلات مردم مخدوش نشود .

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نهاد متبوعش در اجرای موفق این طرح به دولت یاری خواهد داد، گفت : بنده شخصا در این زمینه مصر هستم و در سفرهای خود با مترو و اتوبوس از نزدیک مشکلات مردم را جویا می شوم، علاوه بر این کمیته ای هفت نفره را نیز تشکیل داده و از برخی نمایندگان مجلس خواسته ام در این زمینه با من همکاری کنند.

وی افزود: مشکلاتی که این کمیته درباره موضوع سهمیه بندی شناسایی و یا از مردم دریافت کند را به کمیته سهمیه بندی سوخت ارائه می کنیم و این کمیته هم راه حل های مورد نظر خود را به نمایندگان منتقل خواهد کرد .

حداد عادل تاکید کرد: ما موضوع سهمیه بندی را تمام شده نمی دانیم و معتقدیم رفع اشکالات هم به همان اندازه سهمیه بندی مهم است و می خواهیم دولت به مشکلات مردم توجه جدی داشته باشد .

رئیس مجلس در پاسخ به سئوالی درباره لایحه مدیریت خدمات کشوری ، این لایحه را همچون لایحه سهمیه بندی بنزین موردی دانست که آثار گسترده ای در پی خواهد داشت و گفت : اگر تدابیر لازم در این خصوص اندیشیده نشود این لایحه هم مانند نظام پرداخت هماهنگ که در سال 72 تصویب شد بی نتیجه خواهد ماند .

وی خاطر نشان کرد: ما نمی خواهیم کار شکلی انجام دهیم و خواهان آن هستیم که نتیجه به سود مردم شود ضمن آنکه اصرار داریم مشکلات دولت را درک کنیم ؛ دولت هنوز معتقد است که این لایحه دشواری های زیادی در اجرا خواهد داشت و در جلسه اخیر با دولت نیز یک بار دیگر نگرانی های آنها را شنیدیم و قرار شد باز هم در این خصوص کار کارشناسی انجام شود .

حداد عادل ادامه داد : تلاش می کنیم در چارچوب حفظ حقوق مجلس، این لایحه را با حقوق ملت تطبیق دهیم و چنانچه مسائل جاری همچنان ادامه یابد ، نهایتا راه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز باز خواهد بود .

وی در پاسخ به سئوالی دیگر درباره سیاسی شدن و تعدد تذکرات و نطق های پیش از دستور مجلس اظهار داشت : من تصدیق می کنم که نطق های سال آخر مجلس با سال اول آن متفاوت است اما نگرانی شما را ندارم و خیلی وضع مجلس را غیر عادی و دور از انتظار نمی بینم .

حداد عادل افزود : طبیعی است که با توجه به اینکه در سال آخر مجلس حضور داریم و انتخابات در پیش روست گروههای سیاسی به تناسب نزدیک شدن به انتخابات ، لحن و بیانشان تحت تاثیر قرار بگیرد و سیاسی تر شود اما در کل من وضع مجلس را غیر عادی نمی دانم .

ادامه دارد ...