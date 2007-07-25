سفر بلر به خاورمیانه با هدف تشدید اختلافات داخلی در فلسطین انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما (خبرگزاری مستقل فلسطین)، "محمد الحرازین" یکی از رهبران جهاد اسلامی روز گذشته در بیانیه ای اظهار داشت : از سرگیری گفتگوهای ملی میان گروههای فلسطینی تنها راه برون رفت از بحران کنونی در فلسطین است نه دیدار با بلر و امثال وی.

وی با اشاره به اینکه بلر کسی است که جنایات بسیاری را در حق اعراب و مسلمانان مرتکب شده که بارزترین آن همراهی آمریکا در اشغال عراق است گفت : دیدار بلر با مقامهای فلسطین آنهم در شرایطی که اوضاع داخلی فلسطین بحرانی است تنها به افزایش اختلافات میان جنبشهای فتح و حماس کمک خواهد کرد.

الحرازین در ادامه از ابومازن خواست که نسبت به ماموریت بلر به عنوان نماینده کمیته چهارجانبه در امور خامورمیانه خوشبین نباشد، زیرا انگلیس عامل اشغال اراضی فلسطین و مشکلات فلسطینیان است.

وی درپایان بیانیه خاطرنشان کرد : مقاومت در برابر اشغالگری تنها گزینه مشروع برای بازگرداندن حقوق از دست رفته فلسطینیان است.