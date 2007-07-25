سونیا پوریامین درباره بایدها و نبایدهای اجرا در برنامههای تلویزیون به ویژه برنامههای زنده به خبرنگار مهر گفت: "در مرحله اول یک مجری در سازمان صدا و سیما باید به سیاستها و اهداف سازمان احترام بگذارد. ما نماینده مردم هستیم و نماینده خودمان نیستیم. سئوالات در برنامه باید هماهنگ باشد. برخی مجریها جوان هستند و میگویند ما حرف جوانان را میزنیم، ولی این طور نیست. باید به عنوان نماینده مردم برنامه را اجرا کنید."
وی در ادامه افزود: "احترام متقابل منجر به گرفتن پاسخ صحیح میشود و شکستن حرمتها درست نیست. وقتی اجرا با ارتباط شخصی درآمیخته شود و فقط مصاحبه دو نفری باشد و به درخواست مردم توجه نشود، صحیح نیست. در برخی مواقع میبینیم برنامههای گفتگومحور دچار این معضل میشود. مجری نباید اجازه بدهد حریمها از بین برود. نسل ما خیلی از مسائل اجتماعی مهم را در برنامهها بازگو کرد، ولی لحن مناسب هم داشتند."
مجری سابق برنامه "ساعت 20" با اشاره به اجرای برخی مجریهای جوان گفت: "برخی مجریهای جوان لحن کلام را عوض کردند و اشاره میکنند که ما با یک سبک دیگر اجرا میکنیم. اگر قرار است ساختاری جدید برای اجرا در تلویزیون به وجود بیاید باید تئوریسینها در این زمینه مطالعه و تحقیق کنند و کار برنامهریزی شده باشد. وقتی یک موج جدید به وجود میآید باید با پشتوانه تحقیقی باشد، چرا که در غیر این صورت با شکست مواجه میشود. سکوی پرتاب هر موجی نیاز به تئوریسین دارد."
پوریامین ادامه داد: "وقتی این مسائل رعایت نشود، قضیه برخی مجریان پیش میآید که گاهی اوقات میبینیم پخش برنامه به صورت ناگهانی قطع یا مجری حذف میشود. اگر قرار است سازمان صدا و سیما سبک اجرا را تغییر دهد، باید بازنگری اصولی انجام شود. اگر هم سبکهای جدید برخی مجریهای جوان درست نیست، پس چرا گاه شاهد این نوع اجراها هستیم. من هنوز نمیدانم مسئولان صدا و سیما کدام سبک اجرا را میپسندند. باید در این باره تحقیقات و برنامهریزی صحیح انجام شود."
این مجری باسابقه درباره اینکه چرا برخی مجریها از افعال مفرد در اجرا استفاده میکنند، خاطرنشان ساخت: "من به شدت مخالف این مسئله هستم، چرا که ما نماینده همه مردم هستیم. برای اجرای خودمانی میتوانیم به گونهای مطالب را بیان کنیم که هم ارتباط نزدیک با مخاطب داشته باشیم و هم اینکه از افعال مفرد استفاده نکنیم. باید به درستی اجرا را بشناسیم و سعی کنیم بهترین کار را انجام دهیم. نظر شخصی خودمان را به برنامه تزریق نکنیم، بلکه نظر مردم را بگوییم."
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