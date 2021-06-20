مردم با بصیرت خود به میدان آمدن و مومنین در مقابل دشمنان شاد شدند

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله لطف الله دژکام در دیدار با رئیس و بازرسین شورای نگهبان و رئیس کل دادگستری استان فارس، ضمن تبریک فرا رسیدن سالروز میلاد امام رضا (ع)، از دست اندرکاران برگزاری انتخابات ٢٨ خرداد در استان قدردانی و بیان کرد: اعضای شورای نگهبان جدای از تلاشهای فیزیکی در ایام انتخابات، معمولاً تحت یک تنش شدید از نظر روحی و روانی هم قرار میگیرند و در این شرایط کار کردن جز با اراده و ایمان قوی راه دیگری وجود ندارد.
وی تصریح کرد: علیرغم همه فشارهای چندساله دشمنان اما این بار هم، مردم به میدان آمدند و بصیرت خود را نشان دادند و به جای اینکه دشمنان شاد باشند امروز مؤمنین شاد هستند.
نماینده ولیفقیه در فارس ادامه داد: دشمنان با تشدید تحریمها در دوران ترامپ به دنبال فروپاشی نظام اقتصادی ما بودند و تصور میکردند طی یک سال و نیم به نتیجه میرسد اما امروز و با گذشت ٣.٥ سال و علیرغم تداوم تحریمها باز هم مردم نشان دادند که در انتخابات ارزشهای انقلابی از همه چیز برایشان مهمتر است.
آیتالله دژکام خاطرنشان کرد: ٣.٥ سال تحریم و این همه فشار باز هم مردم به آنها نه گفته و بر این باور و اعتقاد تاکید کردند که راه نجات حضور پای صندوق رأی است و این کار بسیار بزرگی بود که مردم انجام دادند.
او نقش ولایت فقیه و شخص رهبری را در مشارکت مردمی یادآوری و اضافه کرد: شاید اگر توجه به نقش ولایت فقیه در حضور مردم پای صندوقهای رأی را جدی نگیریم، باز لطمه بخوریم و در این صورت تحلیل غلطی خواهیم داشت.
امام جمعه شیراز با بیان اینکه طی چند دوره انتخابات شاهد ضعفهایی در فرآیند برگزاری بودیم، گفت: باید در راستای رفع و تکمیل این مهم اقدام کنیم، چرا که امروز ما در گام دوم انقلاب اسلامی هستیم و خطوط کلی حرکت را هم رهبری مشخص کردهاند اما در ریز کارها و جزئیات، قسمتهایی وجود دارد که اصلاح آنها کار مسئولان است و اگر این فرآیندها اصلاح نشود، بهانه همیشه در دست دشمن خواهد بود.
آیتالله دژکام با بیان اینکه مقدمه برگزاری انتخابات تأیید صلاحیت و نظارت از سوی شورای نگهبان است و در سایر کشورها هم به نوعی این نظارت وجود دارد، گفت: نمیتوانیم اداره امور مملکت یا شهرها را به دست کسی بسپاریم که مثلاً جاسوس است یا مسائل اخلاقی و اقتصادی دارد یا اعتقادی به نظام اسلامی ندارد، لذا باید نظارت وجود داشته باشد و این حق ملت به شمار میرود.
تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی گفت: پس از پایان انتخابات دوباره این بحث را علاوه بر رسانههای خارجی و معاند حتی رسانههای داخلی داغ میکنند و این مشکلی در فرآیند کار هست که باید دقت و اصلاح شود.
نماینده ولیفقیه در فارس اضافه کرد: از اول انقلاب تاکنون و پس از این همه انتخابات و انتخاب هشت رئیس جمهور، با این وضعیتی که میبینیم این موضوع باید اصلاح شود و برای اقناع حداکثری افکار عمومی تلاش کرد.
آیتالله دژکام ادامه داد: به عنوان مثال؛ فردی مشکلات عدیده اخلاقی دارد اما مدعی میشود به دلیل ضدیت با ولایت فقیه و به استناد فلان بند رد شدهام، در حالی که اگر جرم این فرد و علت رد صلاحیتش واضح شود، هیچکس از آحاد مردم به او حق نمیدهد که در حقش اجحاف شده و نباید رد صلاحیت میشد.
او تصریح کرد: مجلس ما باید این موارد را اصلاح و بندها را مشخص کند تا قبل از اعلام عمومی، خود کاندیداها بفهمند که قرار است به فلان دلیل واضح و مشخص رد صلاحیت شوند و کنار بکشند اما امروز بعد از فرایند رد صلاحیت و اعلام نتایج، بسیاری از رد صلاحیت شدگان میگویند برخورد سیاسی با ما شده در حالی که خود آنها هم میدانند که چنین نیست؛ مسلماً اگر این گرهها و مسائل حل شود، اطمینان مردم بیشتر میشود.
نماینده ولیفقیه در فارس گفت: نیاز است در استعلامها بررسی بیشتری شود که آیا امکان دارد کسی که میخواهد کاندیدا شود قبل از ورود به جریان انتخابات از وضع خود استعلامی بگیرد که اگر تناسبی ندارد شرکت نکند؟ نه اینکه وقتی درگیر انتخابات شد به او بگویند به خاطر فلان گزارشها صلاحیت ندارد.
آیتالله دژکام ادامه داد: برخی افراد واقعاً محترم هستند و در عین حالی که رد صلاحیتشان قانونی است، اما میشود در مناصب دیگری از آنها استفاده کرد اما وقتی مهر رد صلاحیت بر آنها خورد قضیه برایشان گران میشود.
نماینده ولی فقیه در استان فارس همچنین ابراز امیدواری کرد که دولت منتخب با شعار «دولت مردمی»، برای حل مشکلات مردم موفق عمل کند.
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