سفر وزير دفاع فرانسه به آمريكا

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه وي قرار است در اين سفر با دونالد رامسفلد و نيز كاندواليزا رايس مشاور امنت ملي آمريكا گفتگو كند ."

سخنگوي وزارت دفاع ادامه داد:"همكاريهاي آمريكا و فرانسه در زمينه هاي امنيتي و دفاعي خواهد بود، ماهم اكنون درمسير همكاري هستيم نه برخورد وتضاد. "

درهمين حال روزنامه فرانسه زبان لاموند امروزگزارش داد دولت فرانسه احتمالا حضور نظامي درعراق را با نظارت سازمان ملل و در زماني كه حكومت به عراقيها منتقل شود، بررسي مي كند.

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