تولید اولین سری تندر 90 پایه گازسوز

به گزارش خبرگزاری مهر، فقیه معاون تولید تندر 90 ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: ایران خودرو اولین شرکتی است که تولید خودروی تندر 90 پایه گاز سوز را آغاز کرده است و این خودروها پس از گذراندن تست های کیفی که زیر نظر شرکت رنو فرانسه انجام می شود به تولید انبوه خواهد رسید.

وی ادامه داد: تمام تجهیزات برای گاز سوز شدن خودروی تندر 90 از دو ماه پی خریداری شده و به کارگران آموزش های لازم داده شده است.

فقیه اظهار داشت: با انجام تغییرات مهندسی بر روی پلتفرم محصول تندر 90 در فاز دوم پروژه، این محصول به صورت مخزن سی.ان.جی در کف و به صورت پایه گاز سوز و دو گانه و به بازار عرضه خواهد شد.

این مقام مسئول به تولید موتور ملی اشاره کرد و گفت: موتور ملی ایران موتوری است که برپایه گاز طبیعی توسط متخصصان داخل کشور، طراحی و تولید شده است و خودروی تندر 90 پایه گاز سوز این شرکت نیز آذر سال 87 وارد بازار خواهد شد.

فقیه اظهار داشت: تندر 90 ایران خودرو قرار است به 26 کشور جهان صادر شود که بازارهای کشورهای سوریه، لبنان، اردن، عراق، امارات، آذربایجان، قطر، تاجیکستان، بنگلادش، ترکمنستان، قرقیزستان، کویت و ... از مهمترین بازارهای هدف صادراتی تندر 90 این شرکت است.

معاون تولید تندر 90 در پایان گفت: ایران خودرو یک مجموعه رو به توسعه صنعتی است و سیاست های خود را با اهداف دولت کاملا تطبیق داده است و توان خود را جهت همگامی با سیاست های دولت ومشارکت هر چه بیشتر در طرح دو گانه سوز کردن خودروها به کار می گیرد.