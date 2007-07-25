  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۳ مرداد ۱۳۸۶، ۱۲:۵۴

تولید اولین سری تندر 90 پایه گازسوز

تولید اولین سری تندر 90 پایه گازسوز

تولید اولین سری خودروی تندر 90 پایه گازسوز در شرکت ایران خودرو آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فقیه معاون تولید تندر 90 ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: ایران خودرو اولین شرکتی است که تولید خودروی تندر 90 پایه گاز سوز را آغاز کرده است و این خودروها پس از گذراندن تست های کیفی که زیر نظر شرکت رنو فرانسه انجام می شود به تولید انبوه خواهد رسید.

وی ادامه داد: تمام تجهیزات برای گاز سوز شدن خودروی تندر 90 از دو ماه پی خریداری شده و به کارگران آموزش های لازم داده شده است.

فقیه اظهار داشت: با انجام تغییرات مهندسی بر روی پلتفرم محصول تندر 90 در فاز دوم پروژه، این محصول به صورت مخزن سی.ان.جی در کف و به صورت پایه گاز سوز و دو گانه و به بازار عرضه خواهد شد.

این مقام مسئول به تولید موتور ملی اشاره کرد و گفت: موتور ملی ایران موتوری است که برپایه گاز طبیعی توسط متخصصان داخل کشور، طراحی و تولید شده است و خودروی تندر 90 پایه گاز سوز این شرکت نیز آذر سال 87 وارد بازار خواهد شد.

فقیه اظهار داشت: تندر 90 ایران خودرو قرار است به 26 کشور جهان صادر شود که بازارهای کشورهای سوریه، لبنان، اردن، عراق، امارات، آذربایجان، قطر، تاجیکستان، بنگلادش، ترکمنستان، قرقیزستان، کویت و ... از مهمترین بازارهای هدف صادراتی تندر 90 این شرکت است.

معاون تولید تندر 90 در پایان گفت: ایران خودرو یک مجموعه رو به توسعه صنعتی است و سیاست های خود را با اهداف دولت کاملا تطبیق داده است و توان خود را جهت همگامی با سیاست های دولت ومشارکت هر چه بیشتر در طرح دو گانه سوز کردن خودروها به کار می گیرد.

کد مطلب 524040

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها