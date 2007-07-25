مددکاری باید به عنوان یک ضرورت جدی در جامعه تلقی شود

به گزارش خبرنگار مهر ، سیدمهدی سیدمحمدی معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی صبح امروز در همایش سراسری مددکاران اجتماعی کشور، به راه اندازی ۱۰۵کلینیک مددکاری در کشور اشاره کرد و گفت: فعالیت مددکاران در این مراکز به گونه ای بوده که مورد رضایت مردم ومدیران استانی واقع شده است.
وی گفت: زمینه سازیها باید به گونه ای باشد که این حرفه دارای جایگاه حقوقی تعریف شده ای باشد.
وی تصریح کرد : فصل الخطاب تمامی دعاوی اجتماعی باید با نظر مددکار باشد و در بسیاری از دعاوی خانواده ممکن است نظر مددکار تاثیر بسزایی در حل و فصل موضوع داشته باشد.
همچنین دکتر سام آرام رییس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در این همایش با اشاره به اینکه رشته مددکاری در ایران سابقه ۵۰ساله دارد، اما در طول این سالها رشد قابل توجهی نداشته است. گفت: باید نظام مددکاری در کشور ایجاد شود .
وی خاطر نشان کرد : حدود ۱۰دانشگاه در کشور مددکار تربیت می کنند و در این رشته ما به سوی تولید منابع و کتب مرجع براساس دانش بومی حرکت نکرده ایم.
رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی گفت : در حال حاضر شمار کتب مددکاری در ایران نسبت به بسیاری کشورهایی که از ایران عقب تر بوده اند، بسیار اندک است.
در این همایش " سونیل نارولا " رییس مرکز اطلاعات سازمان ملل و "عصایی" از کارشناسان یونیسف پیامهای سازمان ملل و یونیسف را درخصوص روز مددکار قرائت کردند.
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