مددکاری باید به عنوان یک ضرورت جدی در جامعه تلقی شود

به گزارش خبرنگار مهر ، سیدمهدی سیدمحمدی معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی صبح امروز در همایش سراسری مددکاران اجتماعی کشور، به راه اندازی ‪ ۱۰۵‬کلینیک مددکاری در کشور اشاره کرد و گفت: فعالیت مددکاران در این مراکز به گونه ‌ای بوده که مورد رضایت مردم ومدیران استانی واقع شده است.

وی گفت: زمینه‌ سازی‌ها باید به گونه ‌ای باشد که این حرفه دارای جایگاه حقوقی تعریف شده ‌ای باشد.

وی تصریح ‌کرد : فصل ‌الخطاب تمامی دعاوی اجتماعی باید با نظر مددکار باشد و در بسیاری از دعاوی خانواده ممکن است نظر مددکار تاثیر بسزایی در حل و فصل موضوع داشته باشد.

همچنین دکتر سام آرام رییس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در این همایش با اشاره به اینکه رشته مددکاری در ایران سابقه ‪ ۵۰‬ساله دارد، اما در طول این سالها رشد قابل توجهی نداشته است. گفت: باید نظام مددکاری در کشور ایجاد شود .

وی خاطر نشان کرد : حدود ‪۱۰‬دانشگاه در کشور مددکار تربیت می‌ کنند و در این رشته ما به ‌سوی تولید منابع و کتب مرجع براساس دانش بومی حرکت نکرده ‌ایم.

رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی گفت : در حال حاضر شمار کتب مددکاری در ایران نسبت به بسیاری کشورهایی که از ایران عقب تر بوده ‌اند، بسیار اندک است.

در این همایش " سونیل نارولا " رییس مرکز اطلاعات سازمان ملل و "عصایی" از کارشناسان یونیسف پیام‌های سازمان ملل و یونیسف را درخصوص روز مددکار قرائت کردند.

