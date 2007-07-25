طرح امدادگر روستا در تمامی روستاهای آذربایجان غربی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر از پیرانشهر، دکتر یحیی زینالپور صبح امروز در جلسه کار گروه امداد و نجات این شهرستان هدف از اجرای این طرح را ارتقای توانایی روستائیان در برابر مقابله با آسیب ها وخطرات احتمالی حوادث وبلایای طبیعی ذکرکرد.
وی تصریح کرد: بر اساس این طرح در هر روستا شش نفر به عنوان امدادگر روستا تعیین و پس از گذراندن دورههای آموزشی با تجهیزات لازم آماده امداد رسانی به مردم روستا خواهند شد.
زینالپور در ادامه از تدوین نقشه خطرپذیری شهرستان پیرانشهر نیز خبرداد و افزود: این طرح برای اولین بار در استان و به عنوان یک طرح پایلوت اجرایی می شود که در صورت موفقیت برای سایر شهرها نیز این نقشه تهیه خواهد شد.
وی با بیان اینکه ۶۰ درصد از کارهای اجرایی تهیه و تدوین نقشه خطرپذیری شهرستان پیرانشهر پایان یافته ادامه داد: مابقی طرح مذکور تا سه ماه آینده به اتمام می رسد.
معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان به ایجاد پایگاه امدادی دائم در شهرهای استان اشاره و گفت: این پایگاه ها با هدف مداخله و مدیریت سریع بحران ها راه اندازی می شود که شامل چند انبار بزرگ برای نگهداری انواع تجهیزات و لوازم امدادی خواهند بود.
وی اضافه کرد: همچنین چند بالگرد برای امداد رسانی سریع دراختیار در این پایگاه ها مستقر خواهد شد. در ادامه این نشست مسایل ومشکلات مربوط به مدیریت بحران در شرستان پیرانشهر بررسی شد.
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