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۳ مرداد ۱۳۸۶، ۱۳:۲۷

طرح امدادگر روستا در تمامی روستاهای آذربایجان غربی اجرا می شود

طرح امدادگر روستا در تمامی روستاهای آذربایجان غربی اجرا می شود

ارومیه - خبرگزاری مهر: معاون امداد و نجات هلال احمر آذربایجان غربی از اجرای طرح امدادگر روستا در تمامی روستاهای استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر از پیرانشهر، دکتر یحیی زینالپور صبح امروز در جلسه کار گروه امداد و نجات این شهرستان هدف از اجرای این طرح را ارتقای توانایی روستائیان در برابر مقابله با آسیب ها وخطرات احتمالی حوادث وبلایای طبیعی ذکرکرد.

وی تصریح کرد: بر اساس این طرح در هر روستا شش نفر به عنوان امدادگر روستا تعیین و پس از گذراندن دوره‌های آموزشی با تجهیزات لازم آماده امداد رسانی به مردم روستا خواهند شد.

زینالپور در ادامه از تدوین نقشه خطرپذیری شهرستان پیرانشهر نیز خبرداد و افزود: این طرح برای اولین بار در استان و به عنوان یک طرح پایلوت اجرایی می شود که در صورت موفقیت برای سایر شهرها نیز این نقشه تهیه خواهد شد.

وی با بیان اینکه ۶۰‬ درصد از کارهای اجرایی تهیه و تدوین نقشه خطرپذیری شهرستان پیرانشهر پایان یافته ادامه داد: مابقی طرح مذکور تا سه ماه آینده به اتمام می رسد.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان به ایجاد پایگاه امدادی دائم در شهرهای استان اشاره و گفت: این پایگاه ها با هدف مداخله و مدیریت سریع بحران ها راه اندازی می شود که شامل چند انبار بزرگ برای نگهداری انواع تجهیزات و لوازم امدادی خواهند بود.

وی اضافه کرد: همچنین چند بالگرد برای امداد رسانی سریع دراختیار در این پایگاه ها مستقر خواهد شد. در ادامه این نشست مسایل ومشکلات  مربوط به مدیریت بحران در شرستان پیرانشهر بررسی شد.

کد مطلب 524049

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