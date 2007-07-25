ملت ترکیه از آزادی و دموکراسی بهترین بهره را برد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی براینکه "آیا شما موافق هزینه شدن هیئت رئیسه مجلس برای لغو دو فوریت الزام دولت به ارائه بنزین آزاد هستید یا خیر؟" گفت : این چیز بدی نیست که یک نماینده مثل من برای مصلحت کشور هزینه شود. آن چه که مهم است مصلحت کشور است. اگر از طرح سهمیه بندی بنزین نیز دفاع می کنیم به این علت است که اجرای این طرح به مصلحت کشور است. تصور می کنم مردم هم اینگونه فکر می کنند.



وی افزود: اینها هزینه هایی است که باید پرداخت شود بنده اگر در برابر اجرای این طرح سکوت می کردم این مسائل پیش نمی آمد.



رئیس مجلس در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری که از وی در مورد پیروزی اسلام گرایان در ترکیه سئوال کرده بود گفت: تصور می کنم پیروزی اسلام گرایان در ترکیه نمونه ای از بیداری اسلامی در سراسر جهان اسلام است در همه جای جهان اسلام مسلمانان به این باور رسیده اند که باید اسلامی زندگی کنند واین باور دست کم 100 سال است که دست آوردهای پر هزینه ای برای جهان اسلام داشته است.



حداد عادل گفت: حدود یک قرن است که اسلام باور خود را در برابر غرب به محک تجربه گذاشته است . آنچه در ترکیه روی داد نمونه ای از این واقعیت است.



وی ضمن تبریک به رجب طیب اردوغان و همکارانش و نیز ملت ترکیه گفت: ملت ترکیه بهترین استفاده را از آزادی و دموکراسی کرد و به فرهنگ اسلامی رای داد.



رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مردم ترکیه سابقه درخشانی در گسترش اسلام دارند تصریح کرد: آنچه در ترکیه اتفاق افتاد اگر در هر کشوری که آزادی ودموکراسی در آن برقرار باشد تکرار می شود.



وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید "با توجه به اینکه در آخرین سال عمر مجلس هفتم قرار داریم چه برنامه ای برای اجرای صحیح سهمیه بندی بنزین دارید" گفت: در اینکه با اجرای طرح سهمیه بندی بنزین محدودیتی برای عده ای در کشور ایجاد شده شکی نیست، اگر می بینیم که نمایندگان مجلس نیز پیگیر این طرح هستند به دلیل مشکلاتی است که بر سر راه اجرای این طرح بوجود آمده است.



حداد عادل افزود: با پیگیری دولت و همکاری مجلس و انتقال اشکالات طرح به نظر می رسد در هفته ها وماه های آینده شاهد کاهش التهابات ناشی از اجرای این طرح باشیم و با بازکردن این گره ها دلیلی برای این نگرانی ها وجود نداشته باشد.



خبرنگار دیگری پرسید : یکی از مشاوران رئیس جمهور گفته است برخی کوتوله ها در مجلس وجود دارند که به جای پرداختن به مسائل اساسی مردم به قیمت گوجه فرهنگی می پردازند ، آیا شما اینگونه تعابیر را صحیح می دانید یا خیر؟



رئیس مجلس در پاسخ گفت: بنده طبعا این تعبیرات را نمی پسندم و آن را شایسته مجلس نمی دانم و امیدوارم اگر انتساب این تعبیرات به گوینده صحیح باشد هم خود این فرد و هم دولت آن را جبران کنند کما اینکه جبران نیز کرده اند به طوریکه در نشست روز گذشته دولت و مجلس هیچ سخن سرد و نا امید کننده ای بر زبان دو طرف جاری نشد.



وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا مجلس طرحی برای اصلاح قانون انتخابات مجلس در دستور کار خود دارد یا خیر گفت: در حال حاضر نشانه هایی از اینکه اراده ای در این خصوص در مجلس وجود داشته باشد دیده نمی شود اما هیچ چیز غیر ممکن نیست.



حداد عادل در پاسخ به سئوال همین خبرنگار که در مورد دلیل کاهش اقبال مدیران دولتی برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس هشتم سئوال کرده بود گفت: این موضوعی که شما مطرح می کنید لابد مستند به آمار است که من چنین آماری از این میزان استعفا ندارم و نمی دانم در دولت گذشته چند نفر استعفا داده اند که بخواهیم این میزان استعفا را با دولت فعلی مقایسه کنم اما اینکه مدیریت استمرار پیداکند چیز بدی نیست.



رئیس مجلس در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا شتاب مجلس برای تصویب لوایح باعث ارائه طرح هایی با مشکلات بالا نمی شود گفت: بنده مصلحت اندیشی شما را تایید می کنم ، سرعت نباید ما را نباید از صحت غافل کند به همین دلیل تلاش می کنیم میان سرعت و صحت یک رابطه معقول و منطقی برقرار کنیم به طوریکه سرعت به صحت ضربه نزندو صحت باعث کاهش سرعت نشود.



رئیس مجلس در پاسخ به سئوال دیگر این خبرنگار مبنی بر اینکه چرا شما با عرضه بنزین آزاد مخالف هستید گفت: بنده مایلم دلایل مخالفتم با عرضه بنزین آزاد را بیان کنم ، معتقدم اگر بنزین به لیتری چندصد تومان عرضه شود کسانی که با خودروی خود مسافر حمل و نقل می کنند واز بنزین آزاد نیز استفاده می کنند و قیمت ها را بر اساس آن تعیین می کنند، نتیجه این کار این است که کسانی که از بنزین سهمیه بندی نیز استفاده می کنند قیمت ها را به نرخ بنزین آزاد محاسبه کنند این به معنای از بین رفتن سهمیه بندی است.

وی افزود : اجازه دهید مردم ما برای مدتی در مصرف بنزین مدیریت کنند. اگر به مردم زمان دهیم و اشکالات طرح سهمیه بندی بنزین را شناسایی کنیم بعید نیست که نیازی به عرضه بنزین آزاد نباشد.



حداد عادل با ارائه آماری از مصرف بنزین در یک ماهه اول پس از اجرای طرح سهمیه بندی بنزین گفت: در حال حاضر 75 درصد از کسانی که سهمیه بندی بنزین استفاده کرده اند در یک ماهه اول اجرای این طرح کمتر از 100 لیتر در ماه استفاده کرده اند این نشان می دهد که میزان مصرف روزانه درست تعیین شده است.



رئیس مجلس افزود: اختصاص روزانه 5/3 لیتر بنزین به خودروها در تهران این امکان را می دهد که 40 کیلومتر مسافت طی شود در تهران کمتر کسی این مسافت را طی می کند. در شهرهای دیگر که به وسعت تهران نیستند این میزان مصرف کاهش می یابد.



وی تاکید کرد: باید از التهاب آفرینی در مورد طرح سهمیه بندی بنزین خودداری کرد.

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