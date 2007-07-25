زمینه جذب 15 میلیون سکه توسط بانک طلا وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر کار و امور اجتماعی پس از نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران در مورد راه اندازی بانک طلا گفت: با راه اندازی این بانک می توان سرمایه های راکد مانده در بخش های مختلف اقتصاد را به کار گرفت.

جهرمی با بیان اینکه این اقدام باعث رشد اقتصادی در کشور خواهد شد، افزود: با توجه به اینکه ایرانیان بیشتر تمایل به نگهداری سکه و طلا دارند از آنها دعوت می شود تا در بخش سکه سرمایه های خود را وارد این بانک کنند زیرا این امر موجب امنیت و رونق بیشتر اقتصاد و بازگشت سرمایه می شود.

وزیر کار و امور اجتماعی با اشاره به اینکه بهتر است سکه ها به صورت قرض الحسنه در بانکها نگهداری شود، تصریح کرد: پرداخت و بازپرداخت وام این بانک به صورت سکه خواهد بود.

وی با بیان اینکه پیش بینی می شود 10 تا 15 میلیون سکه در این بانکها نگهداری شود افزود: می توانیم با استفاده از این سرمایه وام خوداشتغالی و غیره را ایجاد کنیم.

جهرمی در خصوص قانون کار نیز گفت: هم اکنون این قانون برای نظرخواهی دستگاهها و وزارتخانه های مختلف به آنها ارسال شده است.

وی با تاکید بر این که این لایحه باید پخته شود گفت: این قانون، قانون مادر است و برای پختگی و تاثیرگذاری نظرات مختلف، دستگاهها باید نظرات خود را اعلام کنند.

وزیر کار و امور اجتماعی خاطرنشان کرد: نظرات تشکل های مختلف از جمله کارگری، صاحب نظران اقتصادی و حقوق کار را نیز باید اخذ کنیم.