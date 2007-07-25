به گزارش خبرگزاری مهر، گروه طراحان ژاپنی وب iA (مخفف عبارت معماری اطلاعات) براساس مدل نقشه های پیچیده متروی توکیو نقشه ای را با عنوان Web Trend Map 2.0 ترسیم کرده و براساس آن 200 سایت برتر سال 2007 را معرفی کرده اند.

در این نقشه خطوط، کانال های مختلف، توسعه خانواده های سایت ها را نشان می دهد. به این ترتیب که خطوط صورتی اشتراک گذاری، سایت های اشتراک گذار فایل شامل The Pirate Bay، دایره المعارف آزاد جهانی "ویکی پدیا" و "فتولاگ.کام" را نشان می دهد.

خطوط سیاه میزبان خانواده سایت های اصلی وب است. این سایت ها عبارتند از: گوگل، یو تیوب، ام اس ان و یاهو!

روی این خط برای مثال تنها با یک توقف می توان از "وایرد" (یکی از معروفترین مجلات آنلاین) تا "فلیکر" (سرویس آرشیو عکس) سفر کرد.

این خطوط رنگی از سایت های فناوری تا سایت های مهارتی، از سایت های مالی تا فضاهای مجازی مثل "Second Life" را نشان می دهد.

همچنین سایت های موسیقی یا سینمایی، وب های چینی و پورتال های اطلاعاتی نیز در این نقشه درنظر گرفته شده اند. بخش اخبارآنلاین با خطوط راهنمای سبز نشان داده شده اند.

در این نقشه برخی از ایستگاه ها بزرگتر از دیگر ایستگاه ها هستند. این ایستگاهها مربوط به سایت های تقاطعی هستند. در این سایت ها نمی توان تنها در یک مقوله وارد شد و برای ورود باید منابع مختلفی داشت. براین اساس، گوگل یک سایت اصلی است که با خط راهنمای سیاه نشان داده می شود، اما در اینحال نقطه تقاطع اطلاعات اطلاعات، مهارت و ابزارها نیز است. بنابراین در دسته ایستگاه های بزرگ قرار می گیرد.

اپل و آی تیونز دو ایستگاهی هستند که ازهفت خط تشکیل شده اند. این خطوط شامل موسیقی، فیلم، طراحی، مهارت، پول، فناوری و "درونگرها" می شود. یک درونگر، اینترنتی است که از اینترنت صحبت کرده یا درباره آن توضیح می دهد.



بنابراین گزارش، در این نقشه برای سفر بین "eBay" و " Skype" یا "مای اسپیس" و "آمازون" دو شاخص درنظر شده است.

اولین شاخص، هواشناسی است که موفقیت سایت در ماههای آینده را با پیش بینی می کند، در این شاخص مولفه های هوای آفتابی، ابری و توفانی برای توضیح درخصوص وضعیت این سایت ها ذکر می شوند.

برای مثال، پیش بینی وضع هوای "ام اس ان" نشان می دهد که هوای این سایت ظرف ماههای آینده بارانی باشد و"ویکی پدیا" و "وورد پرس" با آینده ای آفتابی و گرم روبرو هستند.

شاخص دوم از دو شماره مجزا تشکیل شده که شماره اول میزان کاربرد، چندرسانه ای بودن و پرمحتوا بودن سایت ها را نشان می دهد.

مولفان و طراحان این نقشه به برخی از موقعیت های مشابه میان متروی مجازی وب و مترو واقعی توکیو توجه ویژه ای نشان داده اند. به طوری که گوگل در نسخه اولیه این نقشه مجازی که سال گذشته با معرفی 50 سایت ترسیم شده بود، با ایستگاه "شیبویا" که از مناطق جوان پسند توکیو است، مقایسه شده بود. این درحالی است که در نسخه جدید، گوگل مشابه با ایستگاه متروی "شینجوکو" که یک منطقه مسکونی است، معرفی شده و درعوض سایت "یو تیوب" منطبق با ایستگاه "شیبویا" است.

براساس گزارش وب نیوز، در عوض، سایت "اسکایپ" یکی از ایستگاه های مرکز شهر نبوده و با ایستگاه اشرافی نشین باغ های امپراتور مقایسه شده است.