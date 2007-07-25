رشد جمعیت هنوز مسئله حادی است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، دکتر عزت وحیدیان پیش از ظهر امروز در کارگاه آموزشی کنترل جمعیت خانواده با اشاره به رشد جمعیت افزود: همگام با افزایش جمعیت تولیدات نیز باید توسعه یابد ولی در کشور ما در این زمینه دچار مشکلاتی هستیم که این امر فقر، بیکاری و افزایش مرگ و میر در کشور را در پی داشته است.

وی افزود: آموزش، تدارک وسائل پیشگیری و تحقیقات، نظارت و ارزشیابی در کنترل جمعیت نقش اساسی دارد.

وحیدیان اظهار داشت: در مادران زیر 18 سال و بالای 35 سال میزان مرگ و میر کودکان بالاتر است و هر چه تعداد زایمان ها در این سنین بیشتر باشد تعداد مرگ و میر مادران و کودکان نیز بیشتر است.

وی هدف برنامه تنظیم خانوداه را تامین سلامت مادران و کودکان خواند و گفت : یکی از دستاوردهای برنامه کنترل جمعیت جلوگیری از سو تغذیه مادران، فاصله بین کودکان و کاهش بارداری های ناخواسته است.

وحیدیان با اشاره به اینکه سال 55 تا 65 سن باروری جامعه بوده و جمعیت به شکل بی رویه افزایش یافت تصریح کرد: به خاطر نداشتن آگاهی و نبود کنترل جمعیت این رشد افزایش پیدا کرد و از سال 65 نسبت به 20 سال قبل جمعیت دو برابر شد.