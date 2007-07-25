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۳ مرداد ۱۳۸۶، ۱۴:۳۲

زمان آغاز ماموریت "اسپریا" با شاتل اروپایی STS-120 اعلام شد

زمان آغاز ماموریت "اسپریا" با شاتل اروپایی STS-120 اعلام شد

آژانس فضایی اروپا (اسا) با همکاری آژانس فضایی ایتالیا در اکتبر آینده شاتل فضایی STS-120 را به منظور انجام ماموریت "اسپریا" به ایستگاه فضایی بین المللی پرتاب می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ماموریت "اسپریا" که به زبان یونانی باستان به معنی شبه جزیره ایتالیا است، پائولو نسپولی فضانورد ایتالیایی حضور دارد.

براساس توافقات دو جانبه میان ناسا و آژانس فضایی ایتالیا (آسی) به منظور تجهیزکردن ایستگاه فضایی بین المللی، قرار شده است.

در این ماموریت ناسا سه کانتینر جدید و "آسی" دستگاه "نودو-2" را به ایستگاه فضایی بین المللی بفرستد.

توافقی که میان اسا و آسی درخصوص انجام این ماموریت انجام شده ، 19 ژوئن گذشته به امضای طرفین رسیده است.

براساس گزارش آنسا، ماموریت "اسپریا" اولین پرواز نسپولی با شاتل خواهد بود. در این ماموریت فضایی تیم پرواز متشکل از هفت فضانورد است که ماموریت نصب ابزار "نودو-2" و گردش های فضایی در اطراف ایستگاه فضایی بین المللی را دارند.

کد مطلب 524058

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