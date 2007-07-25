زمان آغاز ماموریت "اسپریا" با شاتل اروپایی STS-120 اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در ماموریت "اسپریا" که به زبان یونانی باستان به معنی شبه جزیره ایتالیا است، پائولو نسپولی فضانورد ایتالیایی حضور دارد.

براساس توافقات دو جانبه میان ناسا و آژانس فضایی ایتالیا (آسی) به منظور تجهیزکردن ایستگاه فضایی بین المللی، قرار شده است.

در این ماموریت ناسا سه کانتینر جدید و "آسی" دستگاه "نودو-2" را به ایستگاه فضایی بین المللی بفرستد.

توافقی که میان اسا و آسی درخصوص انجام این ماموریت انجام شده ، 19 ژوئن گذشته به امضای طرفین رسیده است.

براساس گزارش آنسا، ماموریت "اسپریا" اولین پرواز نسپولی با شاتل خواهد بود. در این ماموریت فضایی تیم پرواز متشکل از هفت فضانورد است که ماموریت نصب ابزار "نودو-2" و گردش های فضایی در اطراف ایستگاه فضایی بین المللی را دارند.