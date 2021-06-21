آب خلیج فارس به خراسان رضوی منتقل می شود/ کمبود شدید منابع آبی

علیرضا طاهری در گفت‌وگو با مهر با بیان این‌که بحران آب در شرق کشور جدی است، اظهارکرد: در همین راستا باید راهکارهای سازگاری با این شرایط را بیاموزیم که یکی از آن‌ها مصرف کمتر آب است.

وی با اشاره به این‌که در برخی موارد با بی‌آبی مواجه هستیم و به همین دلیل طرح انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان در دستور کار قرار گرفت، افزود: در همین از چند سال گذشته زمینه مطالعاتی با محوریت خراسان رضوی برای تأمین کمبود آب شرب، صنعت و خدمات شرق کشور کلید خورد.

قائم مقام آب منطقه‌ای خراسان رضوی ادامه داد: در ابتدا تأمین بخش‌های آبی در ۱۷ استان کشور توسط وزارت نیرو در دستور کار قرار گرفت که به دلیل همجواری مرزی در شرق کشور، درخواست کردیم تا سه استان خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان در اولویت قرار بگیرند که وزارت نیرو موافقت کرده و اعتبار این استان‌ها در بودجه قانونی کشور به‌صورت ردیف جداگانه، لحاظ شده است.

وی با بیان این‌که معاون آب وقت وزارت نیرو، مطالعه انتقال آب برای این سه استان را با توجه به تجربه موفق استان خراسان رضوی در انتقال آب از سد دوستی به مشهد، به آب منطقه‌ای خراسان رضوی تفویض کرد، خاطرنشان کرد: با انجام مطالعات، آب شیرین شده مورد نیاز برای این منطقه حدود ۹۵۰ میلیون متر مکعب در سال تشخیص داده شد که پس از ارائه دکترین وزارت نیرو در موضوع سازگاری با کم‌آبی، این عدد به ۷۵۰ میلیون متر مکعب کاهش پیدا کرد.

طاهری از انجام مطالعات فاز اول طرح جامع تأمین و انتقال آب شرب و صنعت استان‌های شرقی کشور از دریای عمان به میزان ۷۵۰ میلیون متر مکعب خبر داد و گفت: در فاز اول، برای خراسان رضوی ۱۲۰ میلیون متر مکعب، برای خراسان جنوبی ۶۰ میلیون متر مکعب و برای سیستان و بلوچستان ۲۲۰ میلیون متر مکعب تأمین آب، تأییدیه اجرایی دریافت کرد.

وقفه در اجرای طرح انتقال آب به دلیل کمبود منابع

وی بیان کرد: مجموعه سرمایه‌گذاری بخش خصوص شکل گرفت که جذب سرمایه‌گذار انجام دادند اما متأسفانه کمبود اعتبارات و سرمایه در اجرای طرح، تأثیر منفی گذاشت و توفیقی حاصل نشد.

قائم مقام آب منطقه‌ای خراسان رضوی با اشاره به تجربه موفق استاندار سابق در انتقال ۱۳۰ میلیون متر مکعب خط یک خلیج فارس به گل گهر سیرجان، مس سرچشمه کرمان و چادرملوی یزد، بیان کرد: پس از حضور آقای رزم حسینی در وزارت صمت، تشخیص داده شد مجموعه‌هایی که نیاز شدید به آب دارند و باید سرمایه این کار را تأمین کنند، همچون مجموعه‌های فولادی و معدنی در سه خط دیگر، از طریق بخش خصوصی سرمایه گذاری کنند.

وی با بیان این‌که خط دو، شامل محدوده‌های بندرعباس، کرمان، بیرجند، سنگان و مشهد و خط سه شامل محدوده‌های بندرعباس، یزد، اصفهان و خط چهار از دریای عمان شامل محدوده‌های چابهار، زاهدان و زابل است، افزود: خوشبختانه سرمایه‌گذاران این طرح به لحاظ منابع مالی از قدرت بسیار بالایی برخوردار هستند و هم‌اکنون کار اجرایی را آغاز کرده‌اند.

طاهری با اشاره به این‌که اجرای این طرح از سمت خراسان رضوی ظرف ماه‌های آینده برای مشهد و سنگان آغاز می‌شود تا سرعت اجرایی کار بالا رود، بیان کرد: شرکت سرمایه گذاری که شرکت تأمین آب صنایع و معادن است، با ترکیبی از شرکت‌های فعال در حوزه معدنی و فولادی شکل گرفته و اجرای پروژه را با سرمایه غیردولتی در دست گرفته است.

تأمین کمبود آب خراسان رضوی طی ۵ سال

وی با بیان این‌که با توجه به بارندگی کم امسال، بحران کم‌آبی بیشتر خود را نشان می‌دهد، تأکید کرد: با وجود اعتبار کافی، در یک بازه زمانی پنج ساله می‌توان آب را از خلیج فارس برای خراسان رضوی تأمین کنیم که می‌تواند کمبود آب بخش صنعت و خدمات استان را تأمین کند، البته گمانه زنی‌هایی برای آب شرب نیز در حال انجام است که بخشی از کمبود آب شرب استان نیز از این طریق تأمین شود.

قائم مقام آب منطقه‌ای خراسان رضوی با تأکید بر بازتعریف معنای صرفه‌جویی در شرایط خشکسالی، گفت: منطق حکم می‌کند ابتدا آب‌های موجود را درست مصرف کنیم و همزمان برای تأمین کمبود آب نیز به سراغ مباحث انتقال برویم، هر دو روش در کنار هم اثربخش است.