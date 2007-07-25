روایت "ظهور و سقوط پهلوی" در چین منتشر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، "لی یوجی" در دیدار محمدجواد آغاجری رایزن فرهنگی ایران در پکن گفت: ترجمه این کتاب سه سال به طول انجامیده و با ترجمه این کتاب مردم چین با فساد حکومت پهلوی کاملا آشنا خواهند شد و عظمت انقلاب را درک خواهند کرد.

این مترجم اضافه کرد: در طول ماموریت خود در ایران (1992- 1991) کتاب "ظهور و سقوط سلطنت پهلوی" را خریداری کرده و با توجه به علاقه شخصی خود اقدام به ترجمه آن کرده ام.

در این دیدار مقرر شد قبل از چاپ، ترجمه کتاب از سوی رایزنی فرهنگی کشورمان بازبینی شود. "لی یوجی" در فاصله سال های 1963 تا 1968 زبان و ادبیات فارسی را در دانشگاه پکن فرا گرفت و در سال 1970 به استخدام رادیو بین المللی چین درآمد و در سال های 1974 تا 1977 در دانشگاه تهران ادامه تحصیل داد. او در فاصله سال های 1991 تا 1992 به عنوان کنسول در سفارت چین در ایران خدمت کرده است.