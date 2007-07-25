10 کمیته عهده دار ساماندهی اوقات فراغت جوانان بیرجند شدند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، معاون سیاسی فرمانداری بیرجند صبح امروز در جلسه ستاد ساماندهی اوقات فراغت این شهر، بر ضرورت استمرار و برنامه هایی مفید برای پر کردن اوقات فراغت جوانان تاکید کرد.

حسین پیراسته با اشاره به مشارکت 14 دستگاه اجرایی در ساماندهی این امر گفت: برنامه های ستاد اوقات فراغت باید به صورت دائمی و درطول سال نیز ارائه شوند.

رئیس سازمان ملی جوانان خراسان جنوبی نیز در این جلسه اظهار داشت: امروزه دشمنان انقلاب به طور سازمان یافته ای بر علیه جوانان این مرز و بوم مشغول به فعالیت هستند تا جوان ایرانی را از اعتقادات ملی و مذهبی دور نمایند.

سالاری با اشاره به مشارکت سازنده دستگاه های اجرایی در راستای غنی سازی اوقات فراغت اظهار امیدواری کرد: در سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی با تحلیل، ارزیابی و تنوع آفرینی در برنامه های جوانان شاهد وحدتی همه جانبه در زمینه غنای اوقات فراغت این نسل باشیم.

وی با اشاره به نقش اوقات فراغت و تاثیر آن در بهداشت روانی افراد عنوان کرد: اوقات فراغت جوانان مملو از انرژی در صورتیکه با سرگرمی های مفید و سازنده پر شود بهداشت روانی و جامعه پذیری را به ارمغان می آورد و جریان فکری جامعه را در مسیر صحیح هدایت می کند.