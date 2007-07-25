برخی عوامل مرتبط با هاله اسفندیاری و تاجبخش دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین محسنی اژه ‌ای وزیر اطلاعات ظهر امروز در حاشیه جلسه این هفته هیئت دولت با اشاره به پخش اعترافات عوامل مرتبط با بیگانه ، تشخیص نوع اتهام و جرم این افراد را بر عهده قاضی دانست.

وی در پاسخ به سؤالی درباره دستگیری عوامل داخلی افراد یاد شده، این موضوع را تائید کرد و اظهار امیدواری نمود که اسامی آنها و دلایل دستگیریشان به اطلاع افکار عمومی برسد .

محسنی اژه ای در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری مبنی بر ارتباط آنها با برخی احزاب مشخص، گفت: عنوان کردن این موضوع به این نحو که آنها با حزب یا گروه خاصی مرتبط بودند، غلط است.

وزیر اطلاعات همچنین اضافه کرد: البته بر اساس قانون، همکاری مجرمان با دستگاه قضائی می تواند موجب تخفیف در مجازات آنها شود که هنوز آنها محاکمه نشده‌اند.

اژه‌ای با اشاره به تحویل عوامل مرتبط در فرار شهرام جزایری به دستگاه قضائی، توضیحات بیشتر را به این قوه محول کرد.

وزیر اطلاعات در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، درباره ستاد انتخابات و فعالیت های این وزارتخانه در حوزه تامین امنیت انتخابات مجلس هشتم، اظهار داشت: ستاد انتخابات مربوط به وزارت کشور است و وزارت اطلاعات ستادی تحت این عنوان ندارد.

محسنی اژه ای در عین حال گفت که "اقدامات وزارت اطلاعات در خصوص مسائل امنیتی انتخابات، به روز است و هر چه به زمان برگزاری انتخابات نزدیک می شود، وظایف ذاتی و قانونی خود در زمینه تامین امنیت و فراهم کردن تمهیدات آن را با دقت بیشتری پیگیری می کند".