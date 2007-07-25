داور ایرانی مسابقات جهانی ژیمناستیک را قضاوت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات جام جهانی ژیمناستیک رده A جهانی از پنجم مرداد ماه با حضور بیش از 45 کشور در شانگهای چین برگزار می شود که کمیته داوران فدراسیون جهانی ژیمناستیک از یکی از داوران ایران نیز برای قضاوت دراین مسابقات دعوت به عمل آورده است.

محسن سلیمانی یکی از داوران بین المللی ایران است و هم اکنون کارشناس خبره فدراسیون بوده و رئیس هیئت ژیمناستیک اراک می باشد. سلیمانی سابقه داوری در مسابقات جام جهانی تهران ( اسفند سال 84 ) را هم در کارنامه خود دارد ولی با قضاوت در مسابقات جهانی شانگهای چیم افتخار بزرگی را نصیب داوران ایرانی کرده است.

مسابقات جام جهانی ژیمناستیک از روز پنجم مرداد ماه لغایت هشتم مرداد در شانگهای چین برگزار می شود که تیم ایران نیز با ترکیب شش ورزشکار شب گذشته عازم این مسابقات شده است.