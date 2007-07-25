رسانه ها برای مدیریت مصرف سوخت فرهنگ سازی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حداد عادل در ادامه نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه مجلس و دولت در کنترل تورم به مردم قول داده بودند اما چرا شاهد افزایش تورم هستیم و مجلس چه برنامه ای برای کاهش تورم دارد؟ اظهار داشت: سئوال من این است که تورم در سال جاری نسبت به سالهای گذشته چقدر افزایش یافته است،.

وی گفت: طبق آمار بانک مرکزی، این تفاوت حدود 2 درصد است و اینگونه نیست که تورم 5/11 درصدی به 25 درصد رسیده باشد. ما سالهایی را سراغ داریم که نرخ تورم 40 درصد بود البته این افزایش دو درصدی تورم در سال جاری نیز مطلوب نیست.

رئیس قوه مقننه در بیان برنامه عملی مجلس برای کاهش تورم نیز گفت: همین امروز قانون موافقت با فروش 4 هزار میلیارد تومان، اوراق مشارکت به صورت دو فوریت به تصویب رسید که این یکی از اقدامات برای گردآوری نقدینگی و جلوگیری از تورم است.

حداد عادل ضمن تقدیر از دولت به لحاظ استماع نظرات انتقادی مخالفان سیاست های اقتصادی دولت گفت: بنده از این امر خوشحالم و امیدوارم این تعامل دولت و دانشگاهیان ادامه یابد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید آیا فکر می کنید نمایندگان دور هفتم که قصد کاندیداتوری در انتخابات مجلس هشتم را دارند، رای بیاورند یا خیر و اینکه آیا شما خود کاندیدای این انتخابات خواهید شد یا خیر گفت: شما سئوال هایی می کنید که باید از پیامبران پرسید. از خصوصیات کشورهای آزاد این است که نمی توان نتایج انتخابات را پیش بینی کرد هنوز زمان تصمیم گیری برای شرکت در انتخابات فرا نرسیده و بنده نیز آنقدر سرم شلوغ است که به این مسئله فکر نکرده ام. ضمن اینکه هنوز برای فکر کردن برای شرکت در انتخابات دیر نشده است.

حداد عادل در پاسخ به سئوال همین خبرنگار مبنی بر اینکه آیا طرح سهمیه بندی بنزین که آرای مردم بر انتخابات مجلس هشتم ارتباطی پیدا می کند، گفت: اینکه این طرح در رای یا عدم رای مردم نقش دارد یا خیر ، مهم نیست، آنچه مهم است مصلحت کشور است.

وی تاکید کرد: مردم خود قضاوت می کنند که به چه کسی رای دهند ما نیز تابع رای مردم هستیم و به گفته امام (ره)میزان رای مردم است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا فکر نمی کنید در زمینه اجرای طرح سهمیه بندی بنزین از فرهنگسازی غفلت شده است، گفت: بنده با شما موافق و معتقدم مانع بزرگ در اجرای اهداف و برنام ها عادت ها و باورهایی است که متاسفانه طی دهها و صدها سال گذشته در مردم ما بوجود آمده است و برای پیمودن این عادت ها زمان نیاز داریم.

وی افزود: بنده قبول دارم که در برابر اجرای این طرح کمتر کار فرهنگی صورت گرفته است، به همین لحاظ درخواست من از برخی رسانه ها این است که به جای دلسرد کردن مردم قدری در این خصوص فرهنگ سازی کنند.

حدداد عادل گفت: به مردم نیز عرض می کنم که باید بپذیرند استفاده از خودروهای عمومی کسر شان نیست و این باور غلط را باید بشکنیم اگر محدودیت های کاری بنده وجود نداشت به طور قطع از خودروی عمومی استفاده می کردم.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا با اجرای طرح سهمیه بندی بنزین شاهد کاهش سفرها نخواهیم بود، گفت: تصور بنده این است که بسیاری از مردم مجبور نیستند بر اساس سهمیه تعین شده روزانه 40 کیلومتر راه را طی کنند وبا صرفه جویی می توانند یک مسافرت دو هزار کیلومتری را در ایام سفرها داشته باشند. مردم راه های صرفه جویی را بهتر شناسایی می کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید همواره با توجه به نزدیکی انتخابات شاهد فشار بر مطبوعات منقد هستیم و عده ای نیز مطبوعات را متهم به براندازی می کنند آیا شما نگران این گونه برخوردها و استفاده از این تعابیر نیستید؟ گفت: برای من خوشحال کننده نیست، اخباری از توقیف یا توقف درکار رسانه ها بشنوم مامایل هستیم فضای بازی مطبوعاتی در کشور وجود داشته باشد. دولت نیز چنین عقیده ای دارد.

وی افزود: روش کار من این است در هر موردی پرس و جو کنم، آیا این توقیف بر اساس قانون بوده یا خیر. در مورد روزنامه هم میهن دادگاه معتقد است این روزنامه قانونا نمی توانست منتشر شود اگر روزنامه هم میهمن این نظر را قبول ندارد می تواند از همان مرجع موضوع را پیگیری نماید ضمن اینکه مواردی راه هم قانون به توقف کار رسانه ها حکم کرده است.

حداد عادل گفت: بنده به عنوان یک نمایده مردم در مجلس به مسئولیتی که بر عهده دارم از خبر توقیف یاتوقف در انتشار یک رسانه خوشحال نمی شوم.

وی درمورد تعابیر استفاده شده درمورد بعضی مطبوعات گفت: از کسانی که این تعابیر را به کار برده اند بپرسید ، لابد منظورشان از براندازی، براندازی نرم بوده است.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا با اجرای طرح سهمیه بندی بنزین شاهد محدودیت در کار برخی از مشاغل نخواهیم بود ، گفت: هر تحول بزرگ اجتماعی آثار مثبت و منفی متعددی دارد که ممکن است باعث محدودیت یک شغل و ایجاد شغل های جدید شود شما کدام تحول اجتماعی را سراغ دارید که همه را راضی کند.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سئوال که آیا قصد ندارید به عنوان نماینده تهران گزارشی را به مردم تهران ارائه کنید ، گفت: ما که هر دو هفته یک بار به مردم گزارش می دهیم البته اگر لازم باشد اقدامات مجموعه نمایندگان تهران را به مردم گزارش می دهیم البته نباید انتظار داشته باشیم که با مسئولیتی که در مجلس دارم بتوانم مانند سایر نمایندگان به ایراد نطق بپردازم.

وی در پاسخ به این سئوال که چه برنامه ای برای قاچاق سوخت دارید ، گفت: مسلم است قاچاق بنزین با اجرای طرح سهمیه بندی بنزین کم شده است اما نمی توان گفت به صفر رسیده است یکی از فواید این طرح این است که از خروج چندین میلیون لیتر بنزین از کشور جلوگیری کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سئوال که چرا در راستای طرح سهمیه بندی بنزین امکان گاز سوز شدن خودروها فراهم نشده است، گفت: فرایند گاز سوز شدن خودروها امری نیست که یک روزه محقق شود بنده به شما توصیه می کنم آمار خودروهایی که در دولت آقای احمدی نژاد گاز سوز شده اند را با گذشته مقایسه کنید به طور قطع با بررسی این آمار شما نیز از گاز سوز شدن خودروها در این دولت راضی خواهید شد. تعداد خودروهای گاز سوز در این دوره به مراتب چندین برابر گذشته است.