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۳ مرداد ۱۳۸۶، ۱۷:۲۰

91 درصد مساجد خراسان جنوبی وضعیت بهداشتی مطلوب ندارند

بیرجند - خبرگزاری مهر: کارشناس بررسی وضعیت مساجد خراسان جنوبی گفت: در بررسی های به عمل آمده، تنها 9 درصد مساجد شهری و روستایی این استان از وضعیت بهداشتی 100 درصد مطلوب برخوردار هستند.

محمود عزیزی در گفتگو با خبر نگار مهر گفت: در اجرای طرح شبنم(بررسی وضعیت مساجد خراسان جنوبی) و بازدیدهای به عمل آمده از مساجد خراسان جنوبی، نکات بهداشتی آبدار خانه ها، توالت بهداشتی، کفشداری ها و وسایل ایمنی بررسی و براساس وضعیت مطلوب بهداشتی امتیاز دهی شدند.

 

وی تعداد مساجد شهری این استان(به جز در شهرستان فردوس ) که تا پایان سال 85 برای آنها پرونده تشکیل شده را 155 مورد عنوان کرد وافزود: از این تعداد 68مسجد دارای آبدار خانه بهداشتی، 52 مسجد دارای آبدار خانه غیر بهداشتی و مابقی فاقد آبدارخانه هستند.

 

کارشناس بررسی وضعیت مساجد خراسان جنوبی در ادامه تاکید کرد:  102 سرویس بهداشتی و 52 سرویس غیر بهداشتی در مساجد شهری استان وجود دارد.

 

وی مساجد مجهز به کپسول اطفاء حریق را 141 مورد عنوان نمود و افزود: در حال حاضر 114 مسجد خراسان جنوبی از این گونه امکانات بی بهره اند.

 

عزیزی در ادامه تصریح کرد: 64 مسجد از کفشداری مناسب، 48 مسجد از  کفشداری نامناسب  و 43 مسجد فاقد کفشداری می باشند.

 

وی مساجد روستایی تحت پوشش بهداشت روستایی را 808 مسجد عنوان کرد و افزود: از این تعداد 253 دارای آبدارخانه بهداشتی، 207  آبدارخانه غیر بهداشتی و بقیه فاقد آبدارخانه هستند.

 

کارشناس بهداشت محیط خراسان جنوبی در خصوص سرویس های بهداشتی مساجد روستایی خراسان جنوبی تصریح کرد: در این زمینه 340 مسجد دارای سرویس های بهداشتی، 389 مورد غیر بهداشتی و سایر موارد فاقد این امر هستند.

 

وی 726 مسجد روستایی استان را فاقد هرگونه وسایل اطفاء حریق عنوان کرد و تاکید کرد: دلیل اصلی بسیاری از این کمبود ها در مساجد استان عدم  تخصیص بودجه کافی است. 

کد مطلب 524078

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