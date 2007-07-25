به گزارش خبرنگار مهر، ‌حجت الاسلام پورمحمدی وزیر کشور که در حاشیه مراسم معارفه مدیرکل جدید روابط عمومی وزارت کشور با خبرنگاران سخن می گفت، در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد نگرانی برخی از احزاب و گروههای سیاسی از میزان سلامت انتخابات مجلس هشتم، این نگرنی ها را بی مورد دانست.

وی گفت: ما یک تجربه را پشت سر گذاشته ایم و آن تجربه می تواند مظنه عمل ما باشد، به هرحال مشارکت بالای مردم،اعتماد بالای آنهارا نشان داد، و امید به اینکه آرایشان حفاظت و امانتداری می شود و تاثیر خودش را خواهد داشت.

وزیر کشور تاکید کرد: بنا و رویه ما همچنان میزان رای ملت است، تدبیری که ما در این خصوص انجام دادیم این است که می خواهیم انتخابات را به صورت رایانه ای و ماشینی برگزار کنیم که در این صورت خیلی از حرف و حدیث ها، موضوعا منتفی خواهد شد و اصلا امکانی برای هیچ دخل و تصرف و اینکه خدایی ناکرده کسی بخواهد اعمال نظر بکند از بین می رود.

پورمحمدی ادامه داد: چون شمارش با ماشین انجام می شود و ماشین یک زبان واحد دارد و فقط مقرراتی را می شناسد که برایش تعریف شده باشد و به او تغذیه شده و انشالله شورای نگهبان هم که با کلیت شمارش ماشینی آراموافقت کرده و باید برویم روی جزئیات تفاهم کنیم و مطمئنا در صورت برگزاری شمارش ماشینی این دوره از انتخابات فراتر از ازجهت سلامت، دقت، سرعت و اطمینان بخش فراتر ازمقاطع گذشته خواهد بود.

وی همچنین در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر راجع به سرانجام تشکیل یا تشکیل نشدن میز احزاب در وزارت کشور، اظهار داشت: ما مشکلی در رابطه با میز احزاب نداشتیم و آن دفعه هم بحث خاصی نبود، چون در حوزه خبرگان احزاب خیلی فعال نبودند و خود خانه احزاب با هم اختلاف با هم داشتند، تشکیل میز احزاب وجهی نداشت.

وزیر کشور ادامه داد: ولی اگر الان خانه احزاب اگر متقاضی باشد، در کنار خبرنگاران جایگاهی هم برای آنها قائل هستیم، چون نمایندگان احزاب می توانند به شعب و سر صندوق ها بروند و آنجا نظارت کنند.

مصطفی پورمحمدی در پایان خاطر نشان کرد: قانونا نماینده کاندیداها می توانند بر سر صندوق ها حاضرباشند و با این حال ما برای حضور نمایندگان احزاب در وزارت کشور و ستاد انتخابات کشورهیچ مشکلی نداریم.