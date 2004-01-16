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۲۶ دی ۱۳۸۲، ۱۰:۳۹

برنامه هاي خانه هنرمندان ايران در بهمن ماه

برنامه هاي خانه هنرمندان ايران در بهمن ماه

برنامه هاي خانه هنرمندان ايران در بهمن ماه اعلام شد .

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از روابط عمومي خانه هنرمندان ايران ، در بهمن ماه امسال ، بر نامه هاي نمايشنامه خواني "غليظ مثل عسل " به كارگرداني آتيلا پسياني و" ارثيه باد"  اثر جروم لارنس به كارگرداني طوفان مهرداديان برگزار مي شود .

همچنين  بر پايي نمايشگاه  ويدئو آرت  ، بر پايي كنسرت هاي تلفيقي گيتار فلامنكو ،  سنتي و موسيقي كلاسيك ، برگزاري  نشست هاي پژوهشي و كارگاه عملي هفتمين جشنواره بين المللي تئاتر فجر و همچنين نشست پژوهشي انجمن طراحان صحنه و لباس ،  برگزاري سمينارهاي ايبسن شناسي و ارتباط و تعامل فرهنگ ، هنر و صنعت  ،  نمايش فيلم هاي مستند،  فيلم هاي منتخب يك دقيقه اي جشنواره جهاني تك ، فيلم  انيميشن تاف و برگزاري  شب شعر انجمن ادبي بهار خاقاني از جمله بر نامه هاي بهمن ماه خانه هنرمندان ايران است .
همچنين در اين ماه چند برنامه سخنراني پيش بيني شده است كه سخنراني مجيد غمامي با عنوان يك سوء تفاهم درباره نقش برنامه و طرح شهري ، سخنراني امير اشرف آريانپور با موضوع آشنايي با موسيقي جهان از كلاسيك تا مدرن و سخنراني پيتر فالريج
در باره تئاتر مدرن استريج از جمله آنهاست .
علاوه بر اين بيست و ششم بهمن ماه ،   مراسم ياد بود رضا ژيان و اهداي جايزه ژيان به بهترين بازيگران سال برگزار خواهد شد. برپايي نمايشگاه تخصصي هنر نيز از نوزدهم تا سي ام بهمن از ديگر برنامه هاي اصلي اين نهاد فرهنگي است .  
نمايشگاه جمعي نقاشان با عنوان" بم كه بي نگاه گرمش خورشيد تعريف نمي شود " ، نمايشگاه نقاشي احمد وكيلي و نمايشگاه گروهي انجمن هنرمندان نقاش از جمله برنامه هاي نگارخانه هنرمندان انسال در ماه آتي خواهد بود .
خانه هنرمندان ايران در خيابان ايرانشهر  ، خيابان شهيد موسوي شمالي ، باغ هنر واقع است .
کد مطلب 52409

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