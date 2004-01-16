برنامه هاي خانه هنرمندان ايران در بهمن ماه

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از روابط عمومي خانه هنرمندان ايران ، در بهمن ماه امسال ، بر نامه هاي نمايشنامه خواني "غليظ مثل عسل " به كارگرداني آتيلا پسياني و" ارثيه باد" اثر جروم لارنس به كارگرداني طوفان مهرداديان برگزار مي شود .

همچنين بر پايي نمايشگاه ويدئو آرت ، بر پايي كنسرت هاي تلفيقي گيتار فلامنكو ، سنتي و موسيقي كلاسيك ، برگزاري نشست هاي پژوهشي و كارگاه عملي هفتمين جشنواره بين المللي تئاتر فجر و همچنين نشست پژوهشي انجمن طراحان صحنه و لباس ، برگزاري سمينارهاي ايبسن شناسي و ارتباط و تعامل فرهنگ ، هنر و صنعت ، نمايش فيلم هاي مستند، فيلم هاي منتخب يك دقيقه اي جشنواره جهاني تك ، فيلم انيميشن تاف و برگزاري شب شعر انجمن ادبي بهار خاقاني از جمله بر نامه هاي بهمن ماه خانه هنرمندان ايران است .همچنين در اين ماه چند برنامه سخنراني پيش بيني شده است كه سخنراني مجيد غمامي با عنوان يك سوء تفاهم درباره نقش برنامه و طرح شهري ، سخنراني امير اشرف آريانپور با موضوع آشنايي با موسيقي جهان از كلاسيك تا مدرن و سخنراني پيتر فالريجدر باره تئاتر مدرن استريج از جمله آنهاست .علاوه بر اين بيست و ششم بهمن ماه ، مراسم ياد بود رضا ژيان و اهداي جايزه ژيان به بهترين بازيگران سال برگزار خواهد شد. برپايي نمايشگاه تخصصي هنر نيز از نوزدهم تا سي ام بهمن از ديگر برنامه هاي اصلي اين نهاد فرهنگي است .نمايشگاه جمعي نقاشان با عنوان" بم كه بي نگاه گرمش خورشيد تعريف نمي شود " ، نمايشگاه نقاشي احمد وكيلي و نمايشگاه گروهي انجمن هنرمندان نقاش از جمله برنامه هاي نگارخانه هنرمندان انسال در ماه آتي خواهد بود .خانه هنرمندان ايران در خيابان ايرانشهر ، خيابان شهيد موسوي شمالي ، باغ هنر واقع است .