حسین ذوالفقاری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : برنامه ها و سیاست های در پیش گرفته شده طی سالهای گذشته باعث شده تا بر جمعیت بیکار کشور افزوده شود و به طور حتم با ادامه روند موجود وضعیت بیکاری طی سالهای آتی بحرانی تر خواهد شد .

وی تصریح کرد : نرخ بیکاری بر اساس اعلام مرکز آمار بین 11 تا 13 درصد است اما باید گفت این میزان واقعی نبوده و در شرایط فعلی نرخ بیکاری در کشور در حدود 20 درصد است .

ذوالفقاری ، نرخ بیکاری در استانهای محروم همچون کردستان و بلوچستان را بین 25 الی 26 درصد عنوان کرد و افزود : پیش بینی می شود نرخ بیکاری طی سالهای آینده در این مناطق به بیش از 30 درصد افزایش یابد.

کارشناس ارشد مدیریت و برنامه ریزی ، برنامه ریزی های غلط در راستای اشتغال زایی را عامل اصلی افزایش جمعیت بیکار عنوان کرد و افزود : با طرح های اشتغال زایی که حال حاضر در کشور اجرا می شود، به طور حتم درصدی از مشکل بیکاری کاسته نخواهد شد.

وی خاطر نشان کرد : هر ساله با فارغ التحصیل شدن دانشجویان بر جمعیت بیکار کشور افزوده می شود اما از این امر غافل هستیم که با اضافه شدن این تعداد نیز بر جمعیت بیکار کشور، زمینه لازم برای افزایش آسیب های اجتماعی فراهم خواهد شد.

این کارشناس ارشد مدیریت و برنامه ریزی افزود : با وجود اینکه مسئولان بدرستی واقف هستند که بیکاری و فقر از عوامل اصلی افزایش آسیب های اجتماعی به شمار می آید و از آمار بزهکاری در کشور نیز به خصوص در سنین نوجوانی و جوانی آگاه هستند، اما همچنان سیاست اشتغال زایی موقت را دنبال می کنند و کماکان توجهی به سرمایه گذاران جهت اشتغال زایی نمی شود و با این روال به طور حتم رفع معضل بیکاری در کشور را باید فراموش کنیم .