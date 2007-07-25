افزیش تعداد کاربران اروپایی بالای 55 سال

به گزارش خبرگزاری مهر، گزارش منتشره از سوی "انجمن اعلان واکنش های اروپا" (EIAA) نشان می دهد که 64 درصد از کاربران بالای 55 اینترنت در سال 2007 با 26 درصد رشد از اتصال پهنای باند استفاده می کنند که این میزان در سال قبل با 14 درصد مواجه بوده است.

براساس این اطلاعات، درحال حاضر کاربران مسن اینترنت بطور متوسط 8/8 ساعت در شبکه جستجو می کنند که این میزان نسبت به سال 2005 ، هرسال 18 درصد رشد داشته است.

78 درصد از این کاربران برای مصارف شخصی و غیرحرفه ای از اینترنت استفاده می کنند.

براساس گزارش وب نیوز، درطول هفته از هر چهار نفر یک نفر به اینترنت متصل می شوند و در آخرهفته اتصال به شبکه 19 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

بنابراین گزارش، استفاده از گردهمایی های اینترنتی از سال 2005 تاکنون یک رشد 113 درصدی را به ثبت رسانده است که از این تعداد 17 درصد از کاربران اینترنت بالای 55 سال روزانه بطور منظم از این گردهمایی ها استفاده می کنند.

این تحقیقات نشان می دهد که تقریبا 18 درصد از کاربران جوان از سایت هایی مثل "مای اسپیس" حداقل یکبار در ماه بازدید می کنند.

این درحالی است که نسل بالای 55 سال ترجیح می دهند که از خدمات تلفن از راه اینترنت استفاده کنند، بطوری که 14 درصد از تماس های تلفنی کاربران اروپایی بالای 55 سال از طریق اینترنت انجام می شود که این میزان برابر با رشد 100 درصد سالانه است.

علاوه براین، سالمندان از سرگرمی های روی اینترنت نیز استفاده می کنند. بطوری که 21 درصد از کاربران سالمند از رادیو آنلاین و 7درصد برای بارگذاری برنامه های تلویزیونی یا فیلم از اینترنت استفاده می کنند که این میزان از سال 2005 تاکنون سالی 40 درصد رشد داشته است.